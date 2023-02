Lyt til artiklen

Coop Danmark tilbagekalder økologiske rodfrugtchips fra mærket Irmas hverdag grundet højt indhold af akrylamid.

Det skriver Coop Danmark A/S i en pressemeddelelse.

Ifølge Forbrugerrådet Tænk er »akrylamid er et skadeligt stof, der dannes når kulhydratholdige produkter bliver varmebehandlet. Det er for eksempel når kartofler steges eller når brød ristes'.

Ligeledes skriver Kræftens Bekæmpelse, at »akrylamid har i dyreforsøg vist sig at være kræftfremkaldende. Om den mængde akrylamid vi får fra kosten er kræftfremkaldende, er dog endnu ikke fuldt afklaret.«

Det vil altså sige, at de økologiske rodfrugtchips nok har fået en tur for længe på grillen og er blevet en tand for sprøde.

De økologiske rodfrugtchips bliver solgt i Irma, Dagli'Brugsen, Kvickly, SuperBrugsen og på Coop.dk/mad.

Coop Danmark rådgiver alle, der har varen, til at levere den tilbage til butikken, hvor den er købt, eller kassere den.