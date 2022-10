Lyt til artiklen

Man har gjort lidt af en opdagelse i Rema 1000s æbleskiver.

For nu har Coronet Cake Company valgt at tilbagekalde Rema 1000-Julens æbleskiver med kardemomme.

Det gælder i alle Rema 1000-butikker.

Det sker, fordi man har konstateret, at der kan være døde melbiller eller snudebiller i produktet.

Og det gør altså æbleskiverne uegnede som fødevarer, skriver Fødevarestyrelsen.

Det drejer sig helt konkret om æbleskiver, som har pakkedatoen 17. august 2022 og en bedst før-dato på henholdsvis 16. og 17. august 2024.

Fødevarestyrelsen kommer i forbindelse med tilbagekaldelsen også med et råd til forbrugerne.

Her anbefaler styrelsen, at man som forbruger afleverer produktet tilbage til butikken, hvor man har købt det, eller at man kasserer det.

Hvis man er i tvivl om, hvordan produktet ser ud, så kan man se det her.