Går du og drømmer om mere plads? Meget mere plads endda?

Så kan den største bolig, der netop nu er til salg i hele Danmark, måske være noget for dig. Især fordi prisen overraskende nok ikke bør skræmme mange boligsøgende væk.

Huset er på hele 1.261 kvadratmeter fordelt over 35 værelser, så der burde være god plads til at gøre drømmen om et walk-in closet, et fitnessrum, hjemmebiograf, eller hvad du nu måtte gå med af vilde boligplaner, til virkelighed.

Hele herligheden koster 2,8 mio. kr. Det svarer til en beskeden kvadratmeterpris på 2.220 kr, skriver Boliga.

Den store villa ligger på Vemmeløsevej 28 i Dalmose syd for Slagelse.

Og selvom boligen ifølge ejendomsmægleren Homes salgsopstilling er 'i meget god vedligeholdelsesstand', er den faktisk noget billigere end andre villaer i området.

Ifølge Boliga er den gennemsnitlige kvadratmeterpris på villaer i samme område 11.813 kr.

Det er mere end fem gange så meget som kæmpevillaen i Dalmoses kvadratmeterpris.

Ejendommen har tidligere været ejet af Slagelse Kommune, som ifølge sn.dk brugte det til beskæftigelsestilbuddet Stigsagergård.

I 2017 solgte kommunen ejendommen for blot 575.000 kroner efter adskillige prisnedsættelser, så selvom den stadig er billig står den nuværende ejer til noget af en gevinst.

Villaen i Dalmose har stået til salg i 411 dage, så hidtil har der ikke været rift om den.

Du kan se mere om den 1.261 kvadratmeter store villa her.