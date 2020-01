I december holder virksomheder, familier og venner julefrokost. Det samme gør swingerklubberne.

De spiller julemusik, laver julemad og danser halvnøgne i diskolysets skær. Og sidst på aftenen afklæder mange sig deres i forvejen sparsomme tøj og finder hinanden på madrasserne.

»Vi knalder også mellem retterne,« korrigerer Caroline, der ejer Swingergaarden i Slagelse.

»Sidste nytår var hele vores bord ude flere gange før desserten,« tilføjer en ung kvinde i korset bag baren.

!9-årige Nadine er swinger. Når hun ikke er i skole, sammen med sine veninder eller familie, er hun sammen med vennerne på Swingergaarden i Slagelse. Her føler hun sig tryg og vil langt hellere dyrke sex her under ordnede forhold end at gå hjem fra byen med en fremmed fyr. I klubben har de fleste medlemmer et dæknavn. Nadines er 'Blondie'. Julefest i Swingergaarden. Først er der helstegt pattegris, og så skal der leges. Foto: Bax Lindhardt Vis mere !9-årige Nadine er swinger. Når hun ikke er i skole, sammen med sine veninder eller familie, er hun sammen med vennerne på Swingergaarden i Slagelse. Her føler hun sig tryg og vil langt hellere dyrke sex her under ordnede forhold end at gå hjem fra byen med en fremmed fyr. I klubben har de fleste medlemmer et dæknavn. Nadines er 'Blondie'. Julefest i Swingergaarden. Først er der helstegt pattegris, og så skal der leges. Foto: Bax Lindhardt

Hun er 22 år og fortæller, at det før er sket, at nogen også gør det ved bordene under maden.

Ingen af delene overrasker 19-årige Nadine, der er kommet i klubben i omkring et år og som tidligere har fortalt om sine oplevelser og erfaringer fra swingermiljøet. Det er første gang, at hun skal være med til julefrokosten, og B.T. har fået lov til at følge med for at få et indblik i en aften i swingerklubben. Hvad er reglerne, og hvordan fungerer de i praksis?

Festen er ikke begyndt endnu, og alle, som er kommet tidligt for at hjælpe, har stadig tøj på. De pynter op, laver mad og taler om arbejde og julegaver i baren. Det er stilfærdigt og sexløst. Alt det ændrer sig sidst på aftenen.

Klokken 16.00

Ude foran det toetagers murstenshus står en af klubbens medlemmer i flyverdragt og passer grillen. Aftenens hovedret er helstegt pattegris marineret i Blå Gajol. Indenfor løber to kvinder op og ned ad trapperne mellem køkkenet og festsalen, hvor middagen skal serveres. Bordplanen er på forhånd fastlagt med gæsternes navne på små papkort ved tallerkenerne.

'Hr. og Fru. Mummi.', 'Sexy', 'Filan', 'Buller' og 'Frk. Barbi' står der.

I Swingergaarden bruger alle hovedsageligt swingernavne, som de selv har valgt. Det giver dem en distance og anonymitet, som de også fastholder uden for klubben. Møder man hinanden i Netto, så hilser man heller ikke højt og siger tak for sidst.

Hvad er reglerne? Reglerne er lamineret og lagt frem i baren i Swingergaarden. Her er de ordret gengivet. 1. Et nej er et nej! Ligegyldigt hvordan det leveres, skal det respekteres. 2. Spør' før du rør! Dette gælder alle, husk at afvente et ja. 3. 100% diskretion! Hvad der sker i klubben, blir i klubben – det medfører karantæne at bryde denne regel. 4. Alkohol Man kan købe alkohol i begrænset mængde i baren. Personalet bestemmer altid, om det er passende at udskænke mere eller ej. 5. Kondom! Brug det altid – for din egen og dine partneres skyld. 6. Renlighed! Tag et bad før og efter sex og altid før spa. 7. Optagedimser! Er ikke tilladt uden for garderoben. 8. Et sidste råd. Gå hellere hjem og fortryd noget, du ikke fik gjort, end noget, du gjorde.

I baren sidder 19-årige Nadine, der bruger navnet 'Blondie', og taler med sin veninde. Hun kalder sig selv for 'Shygirl' og er med til julefrokosten sammen med sin kæreste, der også er i begyndelsen af 20'erne. De har swinget som par i klubben i mere end halvandet år, fortæller de, men i aften skal de hovedsageligt arbejde, fordi der altid skal være nogen til at hjælpe til bag baren. Senere på aftenen skal 'Blondie' også arbejde, så hun har ikke planlagt at have sex til julefrokosten.

Det sker, hvis det sker, siger hun. Alt kommer an på, hvordan aftenen udvikler sig.

Jeg swinger kun med dem på min egen alder, for ellers tror jeg, at det føles som at være sammen med sine forældre 22-årige 'Shygirl'

»Enten bliver det en kaffeklub, hvor folk bare snakker og hygger, eller også bliver det en aften, hvor alle knalder i hele huset.«

Hun er den yngste ved julefrokosten, men det tænker 'Blondie' ikke så meget over. Det gør hendes veninde, ‘Shygirl’, derimod.

»Jeg swinger kun med dem på min egen alder, for ellers tror jeg, at det føles som at være sammen med sine forældre,« siger hun.

»Det er nok også derfor, at mange unge helst vil swinge med andre unge.«

Ligesom Nadine føler hun, at klubben er blevet til mere end et sted, hvor man har sex. Det sociale fylder langt mere.

»Vi deler hverdagsproblemer med hinanden, og mange bliver som ens anden familie,« fortæller hun.

Klokken 17.00

Fra køkkenet på første sal breder lugten af æg, gris og fisk sig langsomt til resten af huset. Nede i baren er flere og flere middagsgæster begyndt at komme. De forsvinder ind i omklædningsrummet i deres overtøj og træder få minutter senere ud gennem forhænget i deres såkaldte 'klubuniform'.

Normalt er dresscode 'fræk og forførende beklædning', hvilket for de fleste mænd typisk betyder stramtsiddende boksershort og for kvinderne undertøj og lingeri. Til julefrokosten er det dog anderledes. De fleste kvinder er i rødt undertøj, og mange af mændene kommer i underbukser i rødt velour med nisseskæg eller rensdyr på.

Alle, der ankommer, runder barområdet og afleverer nøglen til deres skab – ingen har lommer i deres undertøj. Mange tager også et håndklæde om livet og går ind i fællesbadet for at tage en skyller. Renlighed er en tredje vigtig regel i klubben. Når de nyankomne hilser på dem, som de kender, klasker mange hinanden bagi eller hilser ved at gramse lummert med et blink i øjet. En fjerde regel i klubben er, at man skal spørge, før man rører nogen, men flere af gæsterne ved julefrokosten kender hinanden så godt, at de ved, hvad de kan tillade sig, fortæller de.

Over rygerummet i loungen hænger et stort fladskærms-tv, der uafbrudt viser hård porno uden lyd. Samtidig spiller musikanlægget i swingerklubben julesange, hvor ‘På loftet sidder nissen’ afløser et nummer fra julekalenderen 'Jesus og Josefine'. Stemningen er kollegial ligesom en firmajulefrokost, men ingen er synligt berusede.

Det er også en af reglerne i Swingergaarden. Alkohol serveres kun i begrænsede mængder. Det stopper dog ikke enkelte fra at tage hul på den lumre humor.

»Du elsker jo at guffe,« siger en mand, da han møder en kvinde, som han kender. »Altså juleguf og kager,« tilføjer han med et stort smil.

Klokken 18.00

Normalt hænger der sexgynger ned fra loftet i den store sal med S/M-korset forenden, men i aften er festsalen fyldt med et halvt hundrede halvnøgne swingere til bords. Det giver dog nogle problemer at spise, mens man er halvnøgen, hvilket en næsten nøgen kvinde hurtigt erfarer under forretten.

Hun kommer ud i baren for at låne en klud, fordi hun har tabt sin tallerken med æg og fået det ud over sine bare bryster og lår.

Klokken 20.00

Det er ikke alle, som har spist maden færdig eller fået deres dessert, men mange er allerede begyndt at forlade bordene for at tilgodese andre behov. Nogen skal ryge, og andre nærmer sig hinanden i baren og forsvinder ind i nogle af de rum, hvor døren faktisk kan lukkes.

To par i begyndelsen af 40'erne sidder i samme sofa og taler lidt frem og tilbage. Efter længere tid har den ene mand samlet mod til sit spørgsmål.

»Vil I med ind ved siden af?«

»Det er ikke lige det, som jeg har lyst til nu,« svarer kvinden fra det andet par, hvorefter de rejser sig.

Andre har mere held ude på gangen, hvor tre kvinder – to af dem i midt-20'erne – beslutter sig for at gå ind i rummet med 'gloryholes'. Et mørkt rum med huller i væggen, hvor mænd kan indsætte deres lem og prøve lykken. En fjerde kvinde kommer luntende, kravler også ind og trækker forhænget for.

Lidt efter lidt stiller nogle af mændene sig hen foran de sorte huller og trækker ned i boksershortsene.

Andre samler sig om den 22 kvadratmeter store madras, hvor fire forskellige par har sex i forskellige positioner med få centimeter mellem sig. De fleste har på forhånd lavet aftaler, og singler må ikke træde ind på madrassen – medmindre de bliver inviteret – hvorfor flere mænd og kvinder derfor i stedet ser på fra sidelinjen.

Indeklimaet i Swingergaarden er blevet varmere, og selvom musikken er høj, bliver den med jævne mellemrum overdøvet af højlydte støn, som kan høres helt ude i baren.

Klokken 22.00

Flere og flere mennesker ankommer til festen. Enkelte unge par dukker også op blandt de ældre swingere, men de holder sig hovedsageligt til hinanden. Swingergaarden er på kort tid blevet så fuld af mennesker, at det er svært at bevæge sig rundt om baren uden at røre andre nøgne kroppe.

Det samme er tilfældet i rygerummet, hvor 19-årige Nadine sidder og taler med en bredskuldret mand i 30'erne.

Senere står de lidt akavet og venter hver for sig, indtil hun prikker ham på skulderen og går hen mod den store par-madras, hvor to andre par ligger i hjørnerne.

Aftenen gik, som Nadine håbede på, men sexen var ikke det vigtigste, fortæller hun næste morgen.

Det var alle menneskene, som hun hyggede sig med.

»Det bedste var middagen og de gode samtaler. Det var en god julefrokost, og jeg havde en kæmpe fest,« siger hun.