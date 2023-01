Lyt til artiklen

Faktisk havde videoen allerede én gang været uploadet til TikTok, da Mathias Jensens søn kom med et forslag:

Skal jeg ikke lige klippe den lidt til og smide et stykke musik ind over?

Og så tog det ellers fart.

På bare ét døgn blev den nye video set intet mindre end 200.000 gange, og tallet blev ved med at vokse for hvert et minut.

Videoen forestiller 53-årige Mathias Jensen og hans kompagnon, 52-årige Søren Maribo, der står og slår en bold igennem en ring.

Mere specifikt er der tale om Pitjau. Et spil, de to venner sammen har udviklet.

»Vi fik ideen under corona, da vi havde svært ved at komme ud over stepperne med et andet af de spil, vi havde udviklet. I stedet satte vi os for at opfinde et spil, man kunne spille indendørs,« fortæller Søren Maribo.

Først foldede de bolde af papir og spillede med dem. De hængte en ring foldet af en tommestok op med tape i loftet og lavede så en regel om, at man kunne bruge tre berøringer til at få bolden gennem ringen, uden den faldt på jorden.

»Vi fandt hurtigt ud af, at det var virkelig sjovt, men de her papirbolde gik hurtigt i stykker, så vi tog fat i en ingeniør, der arbejdede med drager. Og han hjalp os med en bold,« fortæller Søren Maribo.

Søren og Mathias arbejdede på Pitjau i 2020 og 2021, indtil det endelige produkt i efteråret 2022 var klart.

I den forbindelse lagde makkerparret så en video på de sociale medier, hvor de to står og spiller deres nye spil.

Med 'hele' 18 visninger kunne videoen dog ikke kaldes en succes.

Men så kom Mathias' 18-årige søn altså på banen i begyndelsen af december.

Han foreslog at lave en TikTok-venlig version med kortere længde og musik i baggrunden, og så blev den lagt op.

Morgenen efter kunne sønnen så fortælle, at videoen altså havde fået 40.000 visninger.

To dage senere var tallet 500.000.

I dag 4,4 millioner.

»Det er jo fuldkommen vanvittigt. Vi var ude at se en håndboldkamp, og der kunne vi bare sidde på telefonen og sige: 'Nå, der rundede den 300.000'. Det er altså vildt,« siger Søren Maribo.

I takt med de mange visninger begyndte det også at bimle og bamle på hjemmesiden Pitjau.dk.

Der kom masser af ordrer fra danskere, men også nordmænd, svenskere, schweizere – ja selv amerikanere – bestilte det lille familiespil.

»Vi er jo slet ikke gearet til det der endnu, så vi måtte skrive til især amerikanerne, at vi ikke kunne sende til dem endnu. Men det arbejder vi på,« siger Søren Maribo og fortsætter:

»Men det, der betyder mest for os, er, at vi får en masse mennesker – familier, venner, kolleger – til at spille, lege, smile og bevæge sig sammen.«