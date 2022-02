Ved du egentlig, hvad du deler med dine sociale medier – og hvad de fortæller til andre om dig?

Det er ikke ny viden, at apps fra sociale medier indsamler data om brugerne, som de herefter kan dele med andre for blandt andet at tjene penge.

Men to af dem går op til flere skridt videre end de andre.

Således deler YouTube og TikTok brugerdata med flere andre end nogen anden app til sociale medier. Det viser en undersøgelse foretaget af tyske URL Genius ifølge CNBC.

Man er nået frem til, at de to apps lader 14 forskellige domæner indsamle data på brugerne; væsentligt flere end de gennemsnitlige seks for de øvrige apps til sociale medier, som er inkluderet i undersøgelsen.

Den datadeling sker, noterer man, alene på ét besøg på appen – og vel at mærke inden man overhovedet er logget ind på sin konto.

YouTube, som er ejet af Google, benytter primært den høstede data til eget brug for at kunne vise brugeren reklamer, som er mere relevante. 10 af de domæner, som tracker via YouTube, hører således under Google selv.

Hos kinesiske TikTok er 13 af de 14 domæner imidlertid forskellige tredjeparter, og indsamlingen sker ifølge undersøgelsen selv, når brugeren har valgt ikke at tillade tracking i appen.

Og hvad de 13 tredjepartsdomæner bruger data til, og hvem man eventuelt videresælger den til, kan undersøgelsen ikke sige noget om.

»I øjeblikket er forbrugerne ikke i stand til at se, hvilke data, der bliver delt med tredjepart, eller hvordan den data vil blive brugt,« skriver URL Genius i undersøgelsen.

Ifølge CNBC giver TikToks privatlivspolitik virksomheden mulighed for at dele brugerdata med sit kinesiske moderselskab.