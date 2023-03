Lyt til artiklen

TikTok indfører nu en tidsbegrænsning på 60 minutter om dagen for unge under 18.

Rammer de unge brugere grænsen, skal de indtaste en kode for at fortsætte med at surfe videoer, lyder det i en pressemeddelelse fra TikTok.

Dermed kan de unge altså også omgå begrænsningen og bruge den kinesiskejede app i mere end 60 minutter dagligt, hvis de virkelig ønsker.

Ifølge TikTok er det for at hjælpe de unge med at »bevare kontrollen« over deres forbrug af appen, at man har indført begrænsningen.

Begrænsningen rulles ud »i de kommende uger,« lyder det.

Og den kommer ikke alene:

Fremover vil brugere under 18 også modtage en ugentlig notifikation med en oversigt over, hvor meget de har brugt TikTok i ugens løb.

Samtidig vil unge, der bruger appen i mere end 100 minutter dagligt, modtage en notifikation med en opfordring til at indstille en personlig tidsbegrænsning på appen.

Tiltagene kommer i en tid, hvor TikTok er blevet frygtelig upoplær blandt myndigheder rundt i verden.

Tirsdag frarådede Folketinget sine medlemmer og ansatte at bruge TikTok på deres mobile enheder.

En opfordring der kom ovenpå en advarsel fra Center for Cybersikkerhed.

Statsansatte i USA og Canada modtager også forbud mod at bruge TikTok. Det samme gælder ansatte i EU-kommissionen.

Årsagerne til disse forbud er dog ikke bekymringer om brugernes trivsel, men snarere en frygt for spionage gennem den kontroversielle kinesiske app.