For tre uger siden kom en tigerunge til verden i zoo i København. Ungen er sund og rask, siger dyrepasser.

Siden 2022 har han- og huntigeren i Zoologisk Have i København gået side om side, uden at romantikken blomstrede.

Til stor skuffelse for dyrepasserne i tigerteamet, der havde håbet på en ny lille tigerunge. Men håbet vendte tilbage, da en parring blev spottet i oktober, og nu er en lille ny tigerunge kommet til verden.

Det oplyser Zoologisk Have i København tirsdag.

En lille tigerunge blev for tre uger siden født i zoo i København. Foto: København Zoo/Free Vis mere En lille tigerunge blev for tre uger siden født i zoo i København. Foto: København Zoo/Free

Den lille unge kom til verden for tre uger siden, men dyrepasserne ville sikre sig, at tigerungen var sund og rask, før de meldte noget ud.

- Det er jo ni år siden, vi sidst havde en tigerunge i ZOO, så det er en stor ting for os. Derfor er vi virkelig glade for, at vi nu kan dele det med omverdenen, siger dyrepasser i rovdyrsafdelingen Zaco Sonne i meddelelsen.

/ritzau/