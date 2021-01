Gennemsnitligt er 16 kvalitetsfondstøttede sygehuse knap to år forsinket. Fire er taget fuldt i brug.

Det kniber gevaldigt med at overholde tidsplanen for Danmarks 16 kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier.

Det skriver Licitationen Byggeriets Dagblad.

Samlet set er sygehusene forsinket med 30 år eller knap to år i gennemsnit for hvert byggeri, fremgår det af en oversigt i den seneste statusrapport over sygehusbyggerierne fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Af de 16 kvalitetsfondsprojekter er fire i dag fuldt taget i brug. Syv er delvist taget i brug, og de resterende fem byggerier er i gang.

Men kun tre af byggerierne har overholdt tidsplanen. Det gælder Det Nye Universitetshospital i Aarhus, Akutmodtagelsen i Slagelse og Aabenraa Sygehus, som alle er stort set færdige.

I den anden ende af skalaen finder man Nyt Hospital Nordsjælland, som er fire år forsinket og sat under skærpet tilsyn af ministeriet.

Det nybyggede hospital i Hillerød skulle oprindelig have stået klar i 2020, men det vil ifølge rapporten først ske i 2024.

Universitetshospitalet Køge er ligeledes fire år forsinket og ventes nu først at kunne tages i brug i 2025.

Nyt Odense Universitetshospital, som i december blev ramt af et stort coronaudbrud blandt medarbejderne på byggepladsen, står til tre års forsinkelse og skal efter den seneste tidsplan tages i brug i 2023.

Karin Friis Bach (RV) er formand for Sundhedsudvalget i Danske Regioner. Hun er ikke imponeret over fremdriften i sygehusbyggerierne.

- Der er ingen tvivl om, at der har været alle mulige problemer undervejs. Der har været sager med entreprenørerne og uenigheder med rådgivere, som gør at tingene trækker ud, siger Karin Friis Bach til Licitationen - Byggeriets Dagblad.

I 2007 blev det politisk besluttet at afsætte 25 milliarder kroner i en kvalitetsfond til statens medfinansiering til at omlægge det danske sygehusvæsen til færre, men bedre sygehuse. Med regional medfinansiering endte beløbet på 41,5 milliarder kroner.

Seks af sygehusene bliver bygget fra bunden, mens de øvrige er ud- eller ombygninger af eksisterende sygehuse.

/ritzau/