Juni 2014: Kolding Kommune giver Dorthe Schandorffs nabo på Kærmindevej 19 byggetilladelse til opførelse af en tilbygning på 6,6 meter i højden.

Juli 2014: Landinspektør gør opmærksom på, at byggeriet overskrider det skrå højdegrænseplan. (Det skrå højdegrænseplan er med til at fastlægge, hvor højt der må bygges).

September 2014: Kommunen udsender brev om partshøring til Dorthe Schandorff. Men Dorthe Schandorff modtager aldrig brevet. Derfor får hun heller ikke mulighed for at gøre indsigelse. Naboen får dispensation til at overskride det skrå højdegrænseplan med otte cm, hvilket betyder, at han må bygge i større højde.

Oktober 2015: Dorthe Schandorff klager over, at naboens tilbygning er for høj, og at hun ikke er blevet partshørt om de otte centimeter.

November 2015: Naboen erkender, bygningen er for høj. I et svar skriver han, at han har bygget i 7,6 meters højde i stedet for 6,6 meter, som han fik tilladelse til.

December 2015: Landinspektør konstaterer, at tilbygningen reelt er 9,21 meter høj. Altså 2,61 meter over det, naboen fået tilladelse til.

December 2015: Naboen fremsender ændringsforslag af tagkonstruktion, så højden ikke overstiger 8,5 meter. For lovliggørelse kræver det, at det skrå højdegrænseplan overskrides med tre cm.

Januar 2016: Dorthe Schandorff partshøres. Hun gør indsigelse.

Januar 2016: Kolding Kommune giver naboen dispensation til overskridelse af det skrå højdegrænseplan med tre cm. Dermed er tilbygningen gjort lovlig i en højde på 8,5 meter, da det er byggeretten.

April 2016: På eget initiativ beder Dorthe Schandorff en landinspektør om at foretage ny opmåling. Målingen viser, at bygningen nu er 8,57 meter høj. Altså syv cm for høj i forhold til naboens seneste dispensation.

April 2016: Naboen, som har opført tilbygningen, partshøres.

Maj 2016: Kolding Kommune sender varsel til naboen om påbud om lovliggørelse, da han ikke svarer i partshøringen.

Juni 2016: Naboen søger kommunen om dispensation til retlig lovliggørelse af hans 8,57 meter høje tilbygning.

Juli 2016: Dorthe Schandorff bliver partshørt om naboens ansøgning om dispensation. Hun gør indsigelse.

August 2016: Kolding Kommune imødekommer for tredje gang dispensations-ansøgning fra Dorthe Schandorffs nabo og træffer afgørelse om retslig lovliggørelse af hans tilbygning. Begrundelsen fra kommunen til at give dispensation er, at det vil blive forholdsmæssigt meget dyrt for bygherre at sænke konstruktionen syv centimeter i forhold til den virkning, det vil have for Dorthe Schandorff.

September 2016: Dorthe Schandorff klager til Statsforvaltningen over kommunens sagsbehandling.

Januar 2018: Statsforvaltningen afgør, at sagen hjemsendes til fornyet behandling, da Kolding Kommune har anlagt 'en for generel helhedsvurdering' og ikke har forholdt sig konkret til Dorthe Schandorffs indsigelser.

Februar 2018: Kommunen træffer ny afgørelse: Den retslige lovliggørelse af den 8,57 meter høje tilbygning fastholdes.

Juli 2018: Dorthe Schandorff klager over Kolding Kommunes sagsbehandling. Sagen ligger nu til afgørelse i Planklagenævnet i Nævnenes Hus.

Marts 2019: Dorthe Schandorff klager til Folketingets Ombudsmand over lang sagsbehandlingstid. Nævnenes Hus meddeler, at der kan være mindst to års ventetid. Sagen er endnu ikke afsluttet.