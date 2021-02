Dansk Industri har flere forslag til, hvordan man kan genåbne erhvervslivet, som flere partier nu ønsker.

Hvis det kan ske sundhedsmæssigt forsvarligt, så er det på tide, at samfundet og herunder dele af erhvervslivet snart får lov til at genåbne.

Det mener interesseorganisationen Dansk Industri, der repræsenterer en stor del af dansk erhvervsliv, efter at flere partier er begyndt at tale for at genåbne en større del af landet.

Onsdag har både SF og Venstre meldt ud, at de mener, at alle børn skal tilbage i skole, og at mindre butikker skal have lov til at genåbne. De samme ønsker er før blevet ytret af resten af blå blok.

Kim Haggren, der er underdirektør i Dansk Industri, mener også, at det er tide at genåbne dele af samfundet og mest muligt af erhvervslivet, hvis det kan ske under sundhedsforsvarlige vilkår.

Med hensyn til erhvervslivet har han flere forslag til, hvordan det kan foregå.

- Man kan eksempelvis indføre større afstandskrav eller indføre et system med tidsbestilling, så man har styr på, hvor man kunder der kommer ad gangen.

- Under sådan nogle forudsætninger mener vi godt, at man kan åbne en del af dansk erhvervsliv igen, siger Kim Haggren.

Siden slutningen af december har en stor del af dansk erhvervsliv skullet holde lukket for kunder.

Som situationen er lige nu, ser den samme del af erhvervslivet ud til først at kunne genåbne og tage imod kunder igen fra 28. februar.

Nedlukningen og muligheden for ikke at tage imod kunder betyder ifølge Dansk Industri, at dansk erhvervsliv taber en milliard kroner i omsætning hver dag.

