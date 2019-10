Lykke Friis skifter jobbet som korrespondent for Berlingske ud med direktørpost i Tænketanken Europa.

Lykke Friis har markeret sig som en af Danmarks førende forskere i EU, hun har været klima- og energiminister, hun har været prorektor for Københavns Universitet og europapolitisk chef i Dansk Industri.

49-årige Lykke Friis har været vidt omkring.

Den 1. december bliver hun ny direktør for Tænketanken Europa, som er etableret af CO-Industri og Dansk Industri.

Det oplyser tænketanken i en pressemeddelelse.

Danmark og Europa står over for store forandringer med brexit, handelskrig og vores klima, og samtidig står vi over for en ny verdensorden.

- Det kræver gode, langsigtede og fælles løsninger. Derfor skal vi have debatten om Danmark i Europa øverst på dagsordenen og helt ud i stuerne. Det er Lykke Friis den rigtige til at sikre, siger administrerende direktør i Dansk Industri Lars Sandahl Sørensen i pressemeddelelsen.

Tænketankens formål er at styrke den europapolitiske debat og politikudvikling i Danmark.

Ifølge Lykke Friis selv har europæisk politik altid været en hjertesag.

- Jeg glæder mig til at bidrage til, at Tænketanken Europa bliver en endnu stærkere aktør i den danske europadebat.

- To af Danmarks hovedallierede, USA og Storbritannien, vender i disse år ryggen til EU. Danmark har derfor mere end nogensinde brug for en saglig og nuanceret diskussion af, hvordan vi bedst muligt engagerer os i det europæiske samarbejde, lyder det fra Lykke Friis i pressemeddelelsen.

Lykke Friis forlader sin stilling som Berlingskes korrespondent i Tyskland, som hun har haft siden sommeren sidste år.

Hun har en ph.d. i international politik og meldte sig ind i Venstre, da hun blev udnævnt til minister i 2009.

Hun blev valgt til Folketinget i 2011, men udtrådte, da hun blev udnævnt til prorektor for Københavns Universitet i 2013.

Bjarke Møller, som havde været direktør siden tænketankens oprettelse i 2014, stoppede den 24. juni 2019.

/ritzau/