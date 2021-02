Det har tilsyneladende ikke været helt usædvanligt, at mandlige chefer på TV 2 havde seksuel omgang med kvinder længere ned i hierarkiet.

Sådan lyder det i et debatindlæg i Jyllands-Posten fra Ole Henriksen, der er tidligere redaktionschef på TV 2 Sporten gennem 15 år.

I debatindlægget, hvor Ole Henriksen langer ud efter den advokatundersøgelse, som førte til, at Jes Dorph blev fjernet fra skærmen, fortæller den tidligere chef, at en lille gruppe af kvinder og mænd brugte hinanden socialt og seksuelt.

Ifølge ham hørte mændene typisk til i de højere lag på TV 2 eller var kendisser, mens kvinderne – ud fra en forsimplet generalisering – havde de fællestræk, at de manglede selvværd og ikke var blandt de dygtigste.

»Og det er svært at eliminere en mistanke om, at de kvinder – ved at byde sig til – håbede at stige i hierarkiet og få mere prestigefyldte arbejdsopgaver, når jeg som chef adskillige gange måtte værge for mig både med ord og handling,« skriver Ole Henriksen i debatindlægget.

Han understreger, at han selv har haft et ansvar for, hvad der har måttet være gået galt i den periode, han var hos tv-stationen, men hævder også, at der i dag er personer i de »øvre gemakker,« der må have kendt til uanstændig opførsel dengang.

Det var en undersøgelse om sexisme og krænkende adfærd på TV 2, der for nylig førte til, at Jes Dorph blev fjernet fra skærmen.

»Jeg er erklæret uønsket som vært på TV2's kanaler på baggrund af to episoder i 2001 og 2003. Altså for 20 og 18 år siden,« skrev han selv i et opslag på Facebook.

Ifølge undersøgelsen, som Politiken har haft indblik i, skulle den populære vært have opført sig krænkende over for to journalistpraktikanter.

Jes Dorph er imidlertid ikke den eneste, der er røget på den bekostning.

11. december blev det meldt ud, at tv-værten Jens Gaardbo stoppede på TV 2 på grund af »dårlig dømmekraft« i hans tid som nyhedschef for omkring 20 år siden.