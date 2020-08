Nils Strandberg Pedersen, der var administrerende direktør for Statens Serum Institut, SSI, fra 1998 til 2016, er ikke spor overrasket over, at 10 topforskere fra SSI har fået nok og nu truer med at forlade instituttet.

Han mener, at den ledelse, som departementschef i Sundhedsministeriet Per Okkels har været ansvarlig for, har været under al kritik.

»Jeg forstår udmærket de forskere. Det er i mine øjne helt naturligt, at de ikke vil være der under de arbejdsforhold,« siger den nu pensionerede og tidligere direktør i Statens Serum Institut.

B.T. kunne torsdag afsløre, at 10 topforskere fra Statens Serum Institut er blevet så vrede over, at de er blevet underlagt en advokatundersøgelse i instituttet, at de nu truer med at forlade SSI og i stedet fortsætte arbejdet på Københavns Universitet.

Jeg mener, at det nærmer sig magtmisbrug, hvad Per Okkels har bedrevet her. Det bør have konsekvenser. Nils Strandberg Pedersen, tidligere direktør i SSI

Undersøgelsen, som varetages af Kammeradvokaten, er blevet startet, efter sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i december fritog daværende direktør i netop Statens Serum Institut Mads Melbye for tjeneste efter en sag om salg af vacciner til Indien.

Berlingske har skrevet, at der var mistanke om 'urent trav', hvor nogle medarbejdere angiveligt har haft private interesser i sagen. Dog ikke de 10 forskere, som nu er utilfredse.

Nu forklarer den tidligere direktør Nils Strandberg Pedersen, at han havde forudset, at netop denne krise ville ramme SSI. Han mener slet ikke, at advokatundersøgelsen reelt skyldes, at man mistænkte uærligheder.

I stedet mener han, at undersøgelsen var et politisk bestillingsarbejde, hvor ledelsen i Sundhedsministeriet ønskede at komme af med daværende chef for Statens Serum Institut Mads Melbye på grund af internt fjendskab.

Departementschef Per Okkels har ifølge B.T.s oplysninger forgæves forsøgt at tale de 10 forskere fra at forlade SSI. De 10 forskere har bedt Københavns Universitet om at overtage deres arbejde. Lykkedes det ikke, så har de rige muligheder for at arbejde videre, for eksempel i udlandet. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Departementschef Per Okkels har ifølge B.T.s oplysninger forgæves forsøgt at tale de 10 forskere fra at forlade SSI. De 10 forskere har bedt Københavns Universitet om at overtage deres arbejde. Lykkedes det ikke, så har de rige muligheder for at arbejde videre, for eksempel i udlandet. Foto: Thomas Lekfeldt

»Jeg er slet ikke overrasket. Det havde jeg set komme, må jeg sige,« siger Nils Strandberg Pedersen og fortsætter:

»Jeg mener, at den her advokatundersøgelse er et grotesk eksempel på at udnytte sin magt til at komme af med en leder, som man var uenig med. Det er så lykkedes, men ikke uden at ramme alle mulige andre i det forskningsmiljø. Det er dybt kritisabelt,« forklarer Nils Strandberg Pedersen og retter kritikken direkte mod Per Okkels.

Mener du, at han skal fyres?

»Det vil jeg ikke udtale mig om. Det må andre vurdere, men jeg mener, at hans optræden har været skadelig i denne sag,« siger Nils Strandberg Pedersen.

Per Okkels har for nylig været omtalt kritisk i Berlingske, da det kom frem, at han i sin egenskab af departementschef i Sundhedsministeriet havde tilsidesat Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, da Brostrøm ville advare statsministeren mod at lukke samfundet ned 11. marts.

Tilsidesættelsen blev flere steder udlagt som en ydmygelse af Brostrøms faglighed.

Med sine 18 år som direktør i Statens Serum Institut er det Nils Strandberg Pedersens klare overbevisning, at de 10 forskere, som nu truer med at forlade deres arbejde, er de absolutte topfolk på deres område.

Sagen om de 10 forskeres utilfredshed og mulige opsigelse er nu havnet på statsminister Mette Frederiksens bord, erfarer B.T. Statsministeriet vil undgå det prestigetab og den faglige ydmygelse, som SSI risikerer, ved at medarbejderne forlader arbejdspladsen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Sagen om de 10 forskeres utilfredshed og mulige opsigelse er nu havnet på statsminister Mette Frederiksens bord, erfarer B.T. Statsministeriet vil undgå det prestigetab og den faglige ydmygelse, som SSI risikerer, ved at medarbejderne forlader arbejdspladsen. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det er et af de allerstærkeste forskningsmiljøer, der findes. Ikke bare herhjemme, men i hele verden. Hvis det lykkes at organisere det sådan, at de kan fortsætte deres arbejde på Københavns Universitet, så ville det være meget lykkeligt,« siger han.

Hvad hvis det ikke lykkedes?

»Ja, så mister man dette enormt stærke forskningsmiljø og enorme kompetencer. Det vil tage mange år at samle et lige så stærkt hold igen,« siger Nils Strandberg Pedersen.

»Det er så kritisabelt. De her 10 forskere har intet forkert gjort i henhold til den her undersøgelse. Man skal virkelig undgå den slags rod her. Det er dårlig ledelse,« siger Nils Strandberg Pedersen.

»Jeg tror bestemt, at SSI fortsat vil være effektive til at håndtere den aktuelle krise med covid-19, men det er klart, at der flere steder i organisationen nu er en trykket stemning,« siger han.

B.T. har bedt om en kommentar fra Per Okkels til denne artikel. Han har ikke ønsket at medvirke.