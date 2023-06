Det har været frygtscenariet over dem alle i forhold til kinesiske TikTok.

Og nu fortæller en tidligere ansat, at det er sandt.

Kinas Kommunistiske Parti har ubegrænset adgang til al den data, som bliver indsamlet hos brugerne - og bruger det til at fremme egne formål. Det skriver nyhedsbureauet AP



Oplysningerne er kommet frem i forbindelse med et søgsmål, som den tidligere ansatte Yintao Yu har anlagt mod TikToks moderselskab, Bytedance, for en uretmæssig afskedigelse.

Af retsdokumenterne fremgår det videre, at Kommunistpartiet har brugt dataoplysninger til eksempelvis at identificere og lokalisere demonstranter i Hong Kong.

Hos Bytedance afviser man dog alt.

»Det er pudsigt, at hr. Yu ikke tidligere er kommet med beskyldningerne i de fem år, der er gået, siden hans ansættelse ved Flipagram (et Bytedance-selskab, red.) sluttede i juli 2018,« lyder det:

»Hans handlinger har tydeligvis det formål at tiltrække mediernes opmærksomhed. Vi planlægger kraftigt at modsætte os det, vi mener er grundløse påstande.«

TikTok-topbossen Shou Zi Chew svarede i marts på sprøgsmål i den kinesiske kongres. Foto: Jose Luis Magana/AP/Ritzau Scanpix Vis mere TikTok-topbossen Shou Zi Chew svarede i marts på sprøgsmål i den kinesiske kongres. Foto: Jose Luis Magana/AP/Ritzau Scanpix

TikTok er på det seneste kommet i massiv modvind ikke mindst i USA.

Og Yintao Yus advokat forklarer til AP, at den tidligere ansatte - i en ledende stilling - står frem nu som reaktion på, hvad TikToks topboss, Shou Zi Chew, tidligere på året sagde i en høring i USAs kongres.

Her afviste han pure, at de kinesiske myndigheder skulle have adgang til brugerdata.

Ifølge Yintao Yus påstand skulle Kommunistpartiet dog have en art superbruger-licens, der giver mulighed for at suge alle oplysninger: om lokation, netværk, SIM-kort, IP-adresse og anden kommunikation.

Han har i forbindelse med søgsmålet, der er anlagt i San Francisco, også understreget, at Kommunistpartiet skulle have adgang til alle amerikanske brugeres data.

TikTok har på verdensplan mere end en milliard aktive brugere om måneden.