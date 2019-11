Sveriges tidligere statsminister Fredrik Reinfeldt var i sit bidske hjørne, da han i sidste uge deltog i et seminar i Göteborg.

Her tordnede den tidligere partileder for det liberal-konservative parti Moderaterne over Danmarks nyindførte grænsekontrol mod Sverige. Det skriver Nyheter Idag.

»Det er den slags 'dem-vs-os'-tankegang, der styrer hele verden i øjeblikket. Det er livsfarligt og vil kun skabe nye krige,« rasede han blandt andet i et interview med journalisten Lennart Persson.

Interviewet med Fredrik Reinfeldt blev optaget af en anden journalist ved navn Mattias Albinsson, som efterfølgende delte videoen på Twitter.

I videoen kan man blandt andet høre den tidligere statsminister sige, at danskerne mangler tillid, og at den manglende tillid vil medføre mere kontrol. En tankegang, der altså - ifølge ham - vil skabe nye krige.

»Det er den slags, danskerne gør nu,« siger han og fortsætter:

»Jeg så i fjernsynet i går, at danskerne er stolte, for endelig skal de kontrollere alle svenskere. Det er næsten som om, vi kollektivt er blevet vanvittige i Sverige og derfor ikke må slippes ind i Danmark, for så bliver Danmark smittet.«

Grænsekontrollen er en del af regeringens sikkerhedspakke, der skal forhindre kriminelle bander i at bevæge sig frit mellem Sverige og Danmark. Den blev indført 12. november og - indtil videre - seks måneder frem.

Den midlertidige grænsekontrol sker i kølvandet af de mange eksplosioner i hovedstaden.

Den midlertidige grænsekontrol sker i kølvandet på de mange eksplosioner i hovedstaden.

I tilfældet ved Skattestyrelsen i august er to svenske statsborgere nemlig siden blevet anholdt og varetægtsfængslet.

»Vi vil ikke finde os i at kriminelle bander placerer bomber eller skyder på gaden,« sagde justitsminister Nick Hækkerup (S) på et pressemøde i oktober, hvor regeringen annoncerede grænsekontrollen.

Danskere på vej til Sverige er i øvrigt siden 2015 blevet mødt med et krav om at vise ID, da den svenske regering indførte grænsekontrol mod Danmark i forbindelse med flygtningekrisen.