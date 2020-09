Der er bestemt grund til at overveje af tage endnu mere drastiske midler i brug for at stoppe smittespredningen af coronavirus.

Det mener Nils Strandberg Pedersen, der er tidligere direktør i Statens Serum Institut.

I et interview med Berlingske forklarer han sin holdning om, at man især i hovedstadsområdet kan indfører flere restriktioner, som det var set i foråret.

»Jeg synes, at man i de hårdt ramte kommuner skulle lave nogle mere restriktive tiltag. Det kan være i Ishøj, i København eller i Københavnsområdet.«

»Det er ikke, fordi jeg skal plædere for det, men man kan jo overveje nærmest at lukke København. Det har man jo gjort med andre storbyer i en kortere periode,« siger han til Berlingske.

Hans pointer kommer på baggrund af de seneste ugers kraftige stigning i antal smittede herhjemme, der i disse dage giver det højeste antal nye smittede, vi har set under epidemien.

Det betyder samtidigt, at der formentlig kommer til at ske flere indlæggelser, end vi så i foråret. Og mens det ikke er et problem for nuværende, kan det nemt risikere at bliver det, mener den tidligere SSI-direktør, der siger, at han 'ikke tror, det går', og 'vi bliver nødt til at gøre noget mere'.

Torsdag blev der bekræftet 559 nyt tilfælde af smitte med coronavirus og 22 nye indlæggelser. Det var en stigning på 17 i forhold til dagen før, og der er således 95 personer indlagt på hospitalet. 14 af disse ligger på intensiv, og fem er i respirator.