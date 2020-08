Hvis du går og frygter, at der kommer en anden coronabølge, så er du formentlig ikke den eneste. Men spørger man tidligere direktør i Statens Serum Institut, så skal vi ikke være bange.

»Der er nogenlunde kontrol over det, så jeg tror bestemt ikke, at vi skal regne med en bølge to,« siger Nils Strandberg Pedersen, der fratrådte posten i 2016.

Han mener faktisk, at vi ikke bør ændre det store.

»Det, vi gør lige nu, er nok til at undgå en bølge to,« siger han.

Nils Strandberg Pedersen, tidligere direktør i Statens Serum Isntitut Vis mere Nils Strandberg Pedersen, tidligere direktør i Statens Serum Isntitut

Dog udelukker han ikke, at man vil være nødt til at indføre nogle af de tidligere restriktioner igen for at få bugt med det øgede smittetal, som vi har set i Danmark på det seneste. Fredag blev der for eksempel registeret 64 nye smittede personer.

»Vi har jo åbnet meget op, og det gør, at nogle folk tager det mere afslappet,« siger Nils Strandberg Pedersen og fortsætter:

»Det går stadig ikke at stå og tale hinanden op i hovedet - eller samles en masse mennesker for at fejre afslutningen af Superligaen.«

Bliver smittettallet ved med at stige, så forventer den tidligere direktør, at man vil genindføre et strengere forsamlingsforbud.

Jeg tror ikke, at danskerne skal regne med at der bliver åbnet for hverken koncertaktiviteter eller natklubber i nærmeste fremtid Nils Strandberg Pedersen

Det vil være det mest naturligt at gøre, da det har virket før, forklarer han.

»Jeg tror ikke, at danskerne skal regne med, at der bliver åbnet for hverken koncertaktiviteter eller natklubber i nærmeste fremtid.«

Restauranter og caféer ser han ikke som et problem, hvis man fortsætter med at holde en nogenlunde afstand.