Hendes opsigelse kommer som en overraskelse for bestyrelsesformanden.

Fyns Amts Avis skriver, at den tidligere SF-formand og minister Annette Vilhelmsen stopper som direktør for den merkantile uddannelsesinstitution Tietgenskolen i Odense.

Det sker efter syv år på posten.

»Det er altid et spørgsmål om, hvornår man skal stoppe. For mig er det nu: Tietgenskolen står et godt sted. Vi har dygtige, dedikerede medarbejdere, og vi har et godt ry blandt elever og kursister,« siger Vilhelmsen i en pressemeddelelse.

Bestyrelsesformanden Søren Jan Nielsen lægger overfor Fyns Amts Avis ikke skjul på, at han gerne ville have set hende fortsætte, men udtrykker samtidig forståelse for hendes beslutning.

Annette Vilhelmsen fratræder officielt den 1. august, men hun vil herefter bruge et par måneder på at hjælpe sin afløser helt på plads.

Vilhelmsen har tidligere været både erhvervs- og socialminister under Helle Thorning-Schmidt (S).

I 2014 trak hun SF ud af regeringen i forbindelse med blæst omkring salget af Dong Energy til Goldman Sachs.

Samtidig trådte hun tilbage som SF-formand.