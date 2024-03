I Danmark rasede debatten om aktiv dødshjælp igen i december, men i Holland er det ganske lovligt.

Det tog den tidligere hollandske premiereminister Dries Von Agt og hans kone konsekvensen af tidligere på ugen.

De ville dø sammen, og det fik de lov til.

Det blev offentligt kendt fredag, at Dries Von Agt, der var hollandsk premiereminister fra 1977 til 1982, og hans kone tidligere på ugen var gået bort sammen ved hjælp af aktiv dødshjælp.

»De var de begge to meget syge,« oplyser The Rights Forum, som er en NGO stiftet af ekspremierministeren i 2009.

»Han døde hånd i hånd sammen med sin elskede kone Eugenie van Agt-Krekelberg, som var hans støtte og anker gennem mere end 70 år,« skrev organisationen fredag.

Selvom der er meget få par, der benytter sig af aktiv dødshjælp sammen i Holland, er antallet dog stigende, og i 2022 var antallet af par, der benyttede sig af 'tilbuddet' 58, mens det i 2020 blot var 13 par.

Debatten blussede op igen i december i Danmark, da 81-årige Ebbe Preisler og hans demenssyge kone ifølge ham selv valgte at forlade livet sammen, men hvor Ebbe Preisler blev reddet af ambulancereddere, inden det var for sent.

