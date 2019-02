Peter Väisänen var 13 år gammel, den dag han kom hjem fra skole, og mødte en lukket dør.

Udenfor stod hans sagsbehandler fra Københavns Kommune ved siden af en fuld lastet trailer. Mens Peter Väisänen var i skole, havde hun pakket alle hans ting - og hele hans liv ned.

Han fik ikke sagt farvel til den plejemor, der havde været hans faste holdepunkt i tilværelsen de sidste 11 år eller til sin to år ældre storesøster, der skulle blive hos deres plejemor. For sagsbehandleren sad allerede i bilen og var klar til at køre ham til den næste plejefamilie.

Det her er historien om søskendeparret Katri Schertiger og Peter Väisänen. De deler skæbne med de to plejebørn Emilie og Rasmus, som B.T. tidligere har skrevet om.

Søskendeparret Katri Schertiger og hendes bror Peter Väisänen blev skilt ad, da han som 13-årig blev flyttet fra deres plejemor.

I marts 2018 blev Emilie og Rasmus uden varsel flyttet fra den plejefamilie, de havde boet hos siden de var henholdsvis 14 dage og 11 måneder gamle. Vordingborg Kommune havde anmeldt deres plejefar for vold, og selvom politiet straks frafaldt sigtelsen fastholdt kommunen flytningen.

I dag bor de to tidligere plejesøskende på to forskellige institutioner og har hverken kontakt med hinanden, med deres tidligere plejeforældre eller deres tidligere plejesøskende. Vordingborg Kommune siger, at det er det bedste - for børnenes skyld.

På samme måde blev Peter Vaïsänen og Katri Schertiger for 20 år siden skilt ad, da Peter Väisänen blev flyttet fra den plejemor, søskendeparret havde boet hos, siden de var henholdsvis to og fire år gamle. De ved om nogen, hvordan dét, der blev vurderet at være det bedste for dem, da de var børn, stadig påvirker dem som voksne.

De to søskendes livshistorie er historien om mange skift og massiv ensomhedsfølelse. Katri Schertiger regner ud, at hun har haft seks forældre i sit liv. Sin plejemor og de to mænd, hun har været gift med og sin biologiske mor og de to mænd hun var gift med. Hendes lillebror har endnu flere forældre - på papiret. Peter Väisänen har boet i fem forskellige plejefamilier og på flere institutioner.

Trods de mange voksne, er det Københavns Kommune, der har været den gennemgående formynder i begges liv. Det er Københavns Kommune, der har haft ansvaret for at vurdere, hvad der var bedst for de to børn, og det er Københavns Kommune, som søskendeparret klandrer for den rodløshed, de begge har følt - især som voksne. Selv kalder de sig for ‘børn af systemet’.

For Katri Schertiger var det var et ‘stort traume’, da hendes lillebror forsvandt ud af hendes liv.

»Pludselig var der ikke nogen, der bankede på den anden side af væggen om aftenen. Jeg savnede at lege med Peter. Han manglede i mit liv, vi er født med 16 måneders mellemrum, så vi havde meget glæde af hinanden som små.«

Det var ikke første gang, den 14-årige pige oplevede at miste. Da Katri Schertiger og Peter Väisänens var henholdsvis to og fire år blev de fjernet fra deres biologiske forældre, der begge var alkoholikere.

Piitaaraq Väisänen Bliver kaldt Peter.

Er 33 år.

Barn af en finsk far og en grønlandsk mor, der begge var alkoholikere.

Har boet på børnehjem og hos en tante inden han som to-årig blev placeret hos plejemoderen Jytte.

Som 13-årig blev han flyttet til en anden plejefamilie og boede efterfølgende i fire andre plejefamilier, før han blev flyttet først på døgninstitution og siden på ungdomspension.

Har lidt af gentagne depressioner, siden han var 11 år.

Som Katri Schertiger siger:

»Mine forældre havde mere lyst til alkohol end til at være forældre.«

Inden hun fyldte fire år havde forældrenes misbrug seks gange bragt hende på børnehjem i en kortere eller længere periode. Ligesom hun sammen med sin lillebror havde været sendt til Grønland for at bo hos en tante og onkel.

Først derefter greb kommunen ind med en mere permanent løsning og børnene kom i pleje. Men det var alt for sent, mener Katri Schertiger.

For sent

»Alle psykologiske undersøgelser viser, at det er bedst at fjerne børn, før de er fire måneder gamle. Der burde være grebet ind tidligere.«

Den lille piges første minde fra plejefamilien er fra den dag, de flyttede ind.

»Skraldespanden stod rundt om hjørnet, jeg kan huske, at jeg gik derom og smed min sut ud.«

Hun husker ikke hvorfor, men måske markerede handlingen en ny begyndelse. Og det blev det.

Katri og Peter med en fætter og deres mormor (mors plejemor) på Grønland.

»Vi havde en rigtig god, tryg og beskyttet opvækst hos Jytte,« siger Katri Schertiger.

Børnene faldt til i plejefamilien og i de næste 11 år oplevede de ligesom alle andre familier både op-og nedture. En var, da plejeforældrene blev skilt, en anden, da plejemoderen blev gift igen og én, - da hun fødte sin biologiske søn Mathias - der blev Kartri og Peters lillebror.

Peter Väisänen blev storebror, da han var ni år gammel. Selvom det er 24 år siden trækker mindet stadig et stille smil frem hos ham.

»Lige pludselig havde jeg en lillebror. Jeg blev rigtig glad for Mathias. Det var fedt,« siger han forsigtigt, men vinder mere energi, som han tillader sig at huske mere:

»Han havde sådan en barnevogn med fjedre bagpå, og jeg spurtede rundt i haven med ham i halve timer... Det var også mig, der lærte Mathias at gå,« husker han.

Gennem barndommen holdt de kontakten til deres biologiske forældre, som de så mindst én gang om måneden.

»Jeg kan huske nogle gange, hvor vi ikke så vores far, eller hvor han dukkede op og var fuld, det var ikke så rart. Men vores mor er aldrig kommet fuld. Hun var klar nok i hovedet til at aflyse, når hun havde sine drukture. Vi glædede os altid til de skulle komme. Jeg kan huske, at jeg altid kiggede i min mors taske for at se, om hun havde pixi-bøger med,« husker Katri Schertiger.

Men børnene var præget af deres første leveår. I kommunens journal blev Katri Schertiger allerede som to-årig beskrevet som ‘emotionelt ustabil’, mens Peter Väisänen havde det svært i skolen, han gad ikke lave lektier og havde et voldsomt temperament.

»Jeg kedede mig. Når jeg fik at vide, at jeg skulle lave lektier, selvom jeg godt kunne stoffet, blev jeg modsat. Langsomt endte det i et opgør mod ALT, der hed autoriteter. De skulle bare lukke røven…«

Katri Angelin Schertiger 34 år.

Barn af en finsk far og en grønlandsk mor, der begge var alkoholikere.

Har diagnosen borderline.

Har boet på børnehjem og hos en tante i Grønland.

Som fire årig flyttede hun ind hos plejemoderen Jytte, hvor hun boede, til hun var 16 år.

Fik som 16-årig sin egen lejlighed i Urbanplanen af Københavns Kommune.

Mor til Amalie på ni år.

Deres plejemor bad om hjælp hos Københavns Kommune, og en dag, hvor Katri Schertiger kom hjem fra skole var deres socialrådgiver på besøg.

»Jeg fik at vide, at Peter skulle flytte indenfor 14 dage. Jeg kan huske, at jeg græd og var rigtig ked af det. Som jeg forstod det, mente de, at Peter var fejlanbragt.«

Selv husker Peter Väisänen, at han fik beskeden nogenlunde samtidig.

»Men jeg tror ikke rigtigt, at jeg registrerede det.«

Flyttelæsset

Det gjorde han først den dag, hvor han kom hjem til et pakket flyttelæs. Sagsbehandleren kørte ham fem-syv kilometer ned af vejen, hvor han blev anbragt hos en ny plejefamilie.

Han husker ikke andet fra dagen, end at han fik vist sit nye værelse og blev spurgt om, hvad han havde lyst til at spise til aften. Men han reagerede på flytningen ved at få en ‘seriøs depression’ og begyndte efterfølgende at pjække massivt fra skole.

»Jeg fik det virkelig, virkeligt dårligt og dukkede nærmest kun op i skolen om fredagen. Jeg gik til psykolog en gang om ugen, men vidste jo ikke dengang, hvad jeg skulle bruge det til,« siger han.

Han oplevede ikke, at der i den nye plejefamilie blev talt om bruddet med hans søster og første plejefamilie.

»Jeg var ikke særlig god til at tale om det. Faktisk talte jeg ikke om det overhovedet. Så det gik ikke særligt godt i den nye plejefamilie, og jeg blev hurtigt rykket videre til en ny.«

Før sin konfirmationen kom han til en ny plejefamilie, som han i forvejen kendte fra spejder. De boede på en økologisk bondegård.

»Det gav mening for mig at skulle fodre hestene og hønsene i stedet for at sidde og lave fucking blækregning. Det gik bedre - til at begynde med,« siger han.

Katri Schertiger kan huske, at hun besøgte sin bror en eller to gange i den første familie, og at hun var med til hans konfirmation. Men derudover have de to søskende stort set ingen kontakt.

Katri og Peter på Christinia.

»Lige nu kan jeg faktisk ikke engang huske, at han gik på samme skole. Jeg kan ikke sige, at det var fordi skolegården var delt op. Da jeg gik i 8. klasse, må Peter havde gået i 6. og dermed have været i den samme skolegård. Men vi havde ikke synderlig kontakt. Det blev vel hverdag - som Peter selv siger, var han ikke så god til at snakke - det var jeg heller ikke,« siger hun i et forsøg på at forklare, hvorfor deres relation gled ud.

»For vores plejemor var det en svær situation. Hun stod med en 1½ årig, som havde mistet en storebror. Jeg tror ikke, hun havde lov at tage kontakt - eller måske har hun ikke fået oplysninger om, hvor han var. Som jeg kender Jytte, vil jeg tro, at hun havde kæmpet en ret brav kamp for at jeg kunne få lov at se Peter,« siger Katri Schertiger.

Efter to år på bondegården begyndte Peter Väisänen at ryge hash og blev rykket til en tredje plejefamilie i Gilleleje.

Han ved ikke, om det var plejefamilien eller kommunen, der ønskede, at han skulle flytte. Men den nye plejefamilie havde fået en jævnaldrende dreng i pleje.

»Måske tænkte de, at vi kunne have noget til fælles,« siger han.

»Det var et helt fint sted. Jeg havde fået det bedre, var begyndt at gå lidt i skole igen og dyrkede en masse sport. Både svømning, basketball og undervandsrugby og jeg cyklede i skole hver dag. Jeg fik masser af frisk luft og motion - det hjalp helt sikkert.«

Men halvvejs gennem 9. klasse blev han igen sluppet - og faldt. Fordi han stadig drak og røg for meget hash sendte Københavns Kommune ham halvvejs gennem skoleåret på efterskole.

Men - som han tørt konstaterer:

»Det kunne godt være aftalt bedre. For efter to måneder blev jeg smidt ud af efterskolen - for at ryge hash.«

Flyttet hjemmefra

Også Katri Schertiger blev på kommunens regning sendt på efterskole i 9. klasse. I hendes tilfælde var det frivilligt, og hun var glad for opholdet. For hende opstod problemerne først, da hun kom hjem, ‘var blevet teenager’ og havde svært ved at finde sig til rette hos plejefamilien igen.

Katri Schertiger flyttede ind hos sin kæreste, mens kommunen overvejede, hvad de nu skulle stille op med hende. Hun ønskede sig en beskyttet ungdomsbolig i Græsted, men løsningen blev, at hun som 16-årig flyttede ind i en af kommunens lejligheder i Urbanplanen i København, hvor hun boede sammen med to andre unge i et bofælleskab.

»Dér begyndte jeg at ryge hash,« siger hun.

I begyndelsen kørte hun dagligt frem og tilbage til sin skole i Nordsjælland, men endte med at droppe ud.

»Jeg har aldrig følt mig så ensom. Jeg kan huske følelsen af at sidde i en storby med en mio. mennesker og føle mig - helt alene.«

Hun fik 2.000 kr. om måneden at leve for. Men i en alder af 16 år var det svært at styre økonomien.

»Jeg husker tiden for, at jeg røg hash sammen med hende, der boede nedenunder, og en gut, der var blevet fyret fra sit job for at stjæle. Det var dårligt selskab. Jeg husker også tiden for, at der ikke var nogen, der ville hjælpe os med at blive voksne.«

