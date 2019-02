Børn har ret til kærlighed. Også når kærligheden ikke følger blodets bånd. Det mener den 22-årige Wincentz Heim.

Den overbevisning fik ham til at skrive et brev til Vordingborg Kommune. Da han hørte om plejebørnene Emilie og Rasmus, som B.T. tidligere har skrevet om, blev han nødt til at reagere.

I brevet bad Wincentz Heim om, at kommunen ville genåbne Emilie og Rasmus’ sag og lade dem komme hjem til den plejefamilie, som kommunen har fjernet dem fra.

»Jeg mener, at der er sket så grove fejl, lovbrud og udeladelse af barnets tarv, at jeg på det kraftigste beder jer om at genåbne de tidligere plejebørns sag,« skrev han.

Wicentz Heim, tidligere plejebarn, har gode råd til politikerne, der vil beskytte anbragte børn. Foto: Nikolai Linares

Han ved om nogen, hvor forkert det føles ikke at have ret til at se de voksne, man selv opfatter som far og mor.

»Min sag viser, at der er fagmennesker med magt, der synes, at det er underligt, at plejeforældre får følelser for et plejebarn. Men nære relationer kan knyttes til andre end dem, der har født én.«

Wincentz Heims biologiske mor er fra Iran. Kort efter sønnens fødsel blev hun psykisk syg - så syg, at hun og hendes danske mand var ude af stand til at tage sig af den nyfødte. Da Wincentz Heim var et seks måneder gammel blev han tvangsfjernet og kom et år senere i pleje hos Linda og Thomas i Rødovre. Siden har der hos ham aldrig været tvivl om, at det er dem, der er hans forældre. Men han har skullet kæmpe for sin ret til at være deres søn.

Som barn var han ikke som alle de andre.

»Jeg havde svært ved at knytte mig til andre mennesker. Når jeg endelig knyttede mig, som jeg f.eks. gjorde til min plejemor, knyttede jeg mig meget stærkt. Jeg var et skrøbeligt barn - det lå i mine gener.«

Som ni-årig blev Wincentz Heim alvorligt syg, fik angst og kom i psykiatrisk behandling. I tre måneder var han på børnepsykiatrisk afdeling i et dagtilbud. Efterfølgende anbefalede lægerne, at han kom hjem til sine plejeforældre, men Københavns Kommune ville det anderledes.

Kommunen mente, at Wincentz Heim havde brug for en ny start, så de besluttede at fjerne ham fra plejeforældrene og sende ham på døgninstitutionen Nødebogård i Fredensborg i Nordsjælland.

»I dag kan jeg godt se fornuften i, at jeg skulle have et andet tilbud. Det, der var galt, var måden, man behandlede vores relation på,« siger han.

Når de andre børn på opholdsstedet tog hjem på weekend, måtte Wincentz Heim blive på institutionen, han havde ikke en familie at tage hjem til. For da han blev fjernet, mistede plejeforældrene deres status som forældre for ham. Det betød, at de ikke havde ret til at se ham, men det betød også, at han ikke havde ret til at se dem. Dét er forkert, mener han.

»Det står i loven, at børn har ret til at bevare deres nære relationer, men plejeforældre er ikke en del af de relationer. På Nødebogård fik jeg at vide, at jeg hurtigt ville glemme dem, fordi de ikke var mine forældre. Men jeg har jo aldrig kendt andre forældre. Det er en ædel tanke, at et barn tilhører dem, der har født det, men nogle gange er det bare ikke sådan, det er.«

Råd til politikerne På tre punkter vil Wincentz Heim ændre forholdene for plejebørn 1: Mindre magt til sagsbehandlere

Sagsbehandlerne har en næsten uindskrænket magt. De burde - ligesom læger - have en autorisation, som de kan miste, hvis de ikke følger loven og tager de rette beslutninger. 2: Barnet skal høres

Et plejebarn skal have ret til selv at sætte ord på, hvem, der er dets nære relationer. Når man bliver ansat som plejeforældre, er det et job, man forvalter både med hjerte og hjerne. Men det er ikke plejeforældrene, men derimod barnet, der skal have rettigheder. 3: Klare regler om, hvem et barn tilhører

Reglerne siger, at alle afgørelser om et anbragt barn skal træffes med udgangspunkt i barnets tarv, og at barnet har ret til at se sine nære relationer. Men der bør vedtages en paragraf, som ligestiller plejefamilier med biologiske familier. Et tidligere plejebarn bør have samme ret til at se sin plejefamilie, som det har til at se sine biologiske forældre.

Han ønskede at se sine plejeforældre, de ønskede at se ham, men bostedet og Københavns Kommune kæmpede imod.

»Mine plejeforældre brokkede sig så meget, at de fik forbud mod at komme på stedet, men i de første to år ringede jeg hjem hver aften og snakkede med min plejemor.«

Derefter fik han lov at komme hjem hver anden weekend.

»Kommunens argument var, at min relation til mine biologiske forældre var så svag, at jeg fik lov at se mine plejeforældre. De regnede med, at min interesse for plejefamilien ville fade ud - men det gjorde den ikke.«

Simon Wincentz Heim 22 år.

Kom i familiepleje, da han var1 ½ år gammel.

Som ni-årig fik han angst og kom i psykiatrisk behandling.

Da han var 11 år valgte kommunen at flytte ham på en behandlingsinstitutionen. Selv ønskede han at komme tilbage til plejefamilien.

Først som 15-årig fik han igen lov at komme hjem til sineplejeforældre igen.

Flyttede hjemmefra som 20-årig.

Har i dag kontakt til både sine biologiske forældre og sine plejeforældre.

Læser journalistik på SDU.

Tværtimod.

»Det angreb, jeg oplevede at blive udsat for, gjorde, at jeg holdt endnu mere fast.«

Han forstår ikke, hvorfor han har skullet kæmpe hårdt og hele tiden retfærdiggøre sit forhold til plejeforældrene og sit behov for at holde fast i dem. Det fik ham til at stille spørgsmålet: ‘Hvem ejer et barn?’ Er det kommunen, forældrene eller barnet selv? Han er ikke i tvivl om, at svaret bør være det sidste, og at et barn bør have ret til at vælge, hvem der er dets ‘nære relation’.

»Det skal ikke være plejemor og plejefar, der har en ret. Barnet skal have ret til at bevare en relation, der er vigtig for barnet. Den rettighed havde jeg ikke. Jeg var 11 år, da jeg blev fjernet. Jeg var et barn, og jeg var syg. Mit tarv blev vedtaget af en sagsbehandler, men det var mine plejeforældre, jeg havde brug for at være på weekend hos. Jeg har aldrig boet andre steder, og jeg har aldrig kendt andre familier end dem.«

Winzents Heim blev fjernet fra sin plejefamilie og kom på døgninstitution, som 11 årig. Foto: Nikolai Linares

Det lykkedes for Wincentz Heim at få vendt den kommunale beslutning. Men først da han havde været på bostedet i fire år.

»Da jeg var 13 år, fik jeg en ny sagsbehandler. Hun lyttede til mig. Endelig fik jeg lov at tage hjem hver weekend. Men bostedet sagde stadig, at de ikke kunne støtte, at jeg flyttede hjem.«



På Nødebogård laver eleverne i niende klasse i fællesskab med bostedet en handleplan for deres egen fremtid.

»Traditionen var, at jeg skulle være med til at udfærdige anbefalingen. Jeg havde mange møder med min primære voksen, men vi kunne ikke blive enige om én anbefaling, så vi lavede hver vores. Jeg skrev i min, at jeg var parat til at komme hjem igen. For det var svært for mig at bo i den syge verden og samtidig skulle begå mig i den normale verden. Jeg ville hjem og have et normalt liv og gå i gymnasiet.«

Bostedet mente, at det bedste for ham var blive hos dem, tage på efterskole eller kostskole. Han forstod ikke hvorfor og fik aldrig en forklaring. Dagen før det afgørende møde, hvor Københavns Kommune skulle træffe beslutning om Wincentz Heims skæbne, trak en af pædagogerne ham til side og sagde: 'Du skal lige vide, at det aldrig før er sket, at vores anbefaling ikke er blevet fulgt'.

Så var Wincentz Heim ligesom forberedt. På dagen var han rasende nervøs, som han sad i skolen og kunne se først sin sagsbehandler og så sine biologiske forældre troppe op til det skæbnesvangre møde. Selv måtte han ikke deltage, før ‘dommen var afsagt’.

»Det var en af de sjældne gange i et liv, hvor det står helt klart for én, at NU bliver der valgt en vej, der er sigende for resten af livet. Mødet blev tre kvarter forsinket, og jeg havde bare følelsen af at skulle kaste op.«

Endelig blev han hentet ind.

»Rundt om bordet sad alle de voksne. Lederen sagde:' Nødebogård har ikke noget at sige til dig’. Det var en underlig udmelding, syntes jeg - som om, de var sure på mig.«

Endelig tog sagsbehandleren ordet og sagde, at kommunen havde valgt at følge Wincentz Heims anbefaling. Han kan ikke præcist beskrive sine følelser, da han fik beslutningen.

Som 15-årig fik han lov til at flytte hjem til sin plejefamilie igen. Foto: Nikolai Linares

»Man kan være så meget i sine følelser, at man ikke kan mærke dem. Jeg vidste godt, hvad der var sket, men min hjerne kunne slet ikke kapere det. Jeg kunne ingenting mærke. Det var uvirkeligt. Muligheden for, at det skete, var så lille, for det handlede om så meget andet end mig og mit tarv. Det handlede om love og traditionelle måder at tænke på relationer på.«

Som 15-årig flyttede han hjem til Linda og Thomas og kunne efter sommerferien begynde i 10. klasse. Derefter gik han i gymnasiet, og som 20-årig student flyttede han hjemmefra, som de fleste andre unge.

»At jeg kom hjem har betydet meget for, at jeg kunne danne mit fundament til voksenlivet. Det var rigtigt nok, at jeg blev fjernet for at blive rask, men jeg skulle resocialiseres til det normale samfund. Det er ikke mange, der flytter hjemmefra som 15-årige. I den alder er det normalt at bo hjemme hos sin mor og far. Det ville jeg også.«

Da Wincentz Heim blev 18 år - og selv kunne bestemme - valgte han at tage sine plejeforældres efternavn. I dag er han 22, er flyttet til Odense og læser journalistik på Syddansk Universitet. Han ser stadig sine plejeforældre som mor og far og sin plejesøster som sin søster. Som barn var det vigtigt for ham mest at tænke på dem som sin familie. Men han har altid set sine biologiske forældre, og jo ældre han bliver, des mere værdsætter han også den relation.

»I dag har jeg også et sted til dem i mit liv. Jeg har et dejligt liv, det har jeg haft i mange år.«