»Jeg kan endelig sætte et punktum. Og nu kan jeg måske se mere positivt tilbage på min tid i DR Pigekoret. Jeg har slet ikke kunne gå til pigekorskoncerter eller høre koret, fordi det mindede mig om den tid.«

Ordene kom fra tidligere medlem af DR Pigekoret, 33-årige Stephani Scheel, lige efter hun onsdag aften havde været til møde og sammen med 129 andre tidligere korsangerinder modtog en undskyldning fra DRs ledelse.

Det skete på baggrund af en advokatundersøgelse, der konkluderede, at seks DR-ansatte har stået bag seksuelle krænkelser af i hvert fald 64 piger i pigekoret over en periode, der strækker sig mindst 50 år tilbage i tiden og frem til 2010.

Undskyldningen var længe ventet for 67-årige Kirsten Palmbo.

67-årige Kirsten Palmbo var medlem af DR Pigekoret 1963 til 1970 Foto: Trina Nielsen Vis mere 67-årige Kirsten Palmbo var medlem af DR Pigekoret 1963 til 1970 Foto: Trina Nielsen

»Vi fik den undskyldning, vi havde krav på – det var også det allermindste,« siger den tidligere korsangerinde.

Hun begyndte i DR Pigekoret i 1963 som ni-årig under chefdirigent Tage Mortensen, der sad på posten i 35 år. Flere kvinder har stået frem i medierne og fortalt om overgreb og krænkende adfærd fra den nu afdøde chefdirigents side.

Og en af dem, der oplevede hans krænkende adfærd, er Kirsten Palmbo.

Da hun var 16 år og på vej hjem fra en koncerttur til Færøerne, inviterede Tage Mortensen hende ned i hans kahyt, fortæller hun. Han ville lige tale med hende.

Men da hun kom ned til ham, begyndte han at kysse hende på kinden, inden han lagde sig ned på sengen og spurgte, om hun ikke ville lægge sig ved siden af ham. Kirsten Palmbo svarede nej og skyndte sig ud af kahytten.

I dag er det 40 år siden, men hun fortæller, at den ubehagelige oplevelse med den voksne chefdirigent »ændrede hende for evigt.«

Derfor var undskyldningen onsdag aften enorm vigtig.

»Jeg føler, jeg er blevet hørt nu. For første gang,« siger Kirsten Palmbo.

Hun er fra den tid, hvor overgrebene begyndte, og det gør hende ked af det at tænke på, at de fortsatte i adskillige generationer efter hende:

»Jeg kan sidde og rive håret ud af mit eget hoved af fortvivlelse over det. For de år kan vi jo aldrig få igen.«

53-årige Susanne Elmark, der var i koret fra 1978 til 1984, fortæller, at det var meget forløsende endelig at få en undskyldning. Men hun tvivler på, at det rækker længere end en undskyldning:

53-årige Susanne Elmark var i DR Pigekoret fra 1978 til 1984 Vis mere 53-årige Susanne Elmark var i DR Pigekoret fra 1978 til 1984

»Hvorvidt det egentlig får nogen konsekvenser for nogle nulevende personer, der stod bag krænkelserne – det er vist ikke tilfældet,« siger hun.

Dog er hun overordnet glad. Og ikke kun for undskyldningen. Advokatundersøgelsen har nemlig også bragt mere med sig:

»Vi tidligere korpiger har fundet et nyt fællesskab. Der var en lænke om vores fod i alle de år – det at vi blev behandlet, som vi gjorde,« siger Susanne Elmark og fortæller, at de fleste piger troede, at de gik alene med deres oplevelser.

Susanne Elmark fortæller, at DR på mødet sagde, at de har åbnet en mulighed for, at de tidligere medlemmer af Pigekoret kan komme til et møde, hvor de kan komme med input til, hvad man kan gøre for at forebygge krænkelser i fremtiden.

Der blev ikke nævnt nogle navne til mødet onsdag aften i DR.

Men overgrebene, som blandt andet bestod af befamlinger, blikke, berøringer og tvungne tungekys, begyndte ifølge Politiken under chefdirigent Tage Mortensen, der sad på sin post fra 1966 og 35 år frem.

Han blev afskediget i 2000 efter flere forældreklager – men manden, der overtog hans post, Michael Bojesen, overtog samtidig også hans grænseoverskridende adfærd.

Det stod 12 kvinder frem og fortalte om i sommer i Politiken. Michael Bojesen har selv afvist alle anklager.