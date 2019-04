Afbrændinger af koraner har på få måneder gjort Rasmus Paludan til et kendt ansigt i Danmark. Hans demonstrationer har i flere tilfælde udløst voldelige episoder. Og Rasmus Paludan betaler prisen, mener to tidligere PET-chefer.

»Han er i allerhøjeste grad i livsfare. Det er jeg slet ikke i tvivl om,« siger Hans Jørgen Bonnichsen, tidligere chef for PET.

Efter Rasmus Paludans demonstration på Blågårds Plads den 14. april, som udløste gadeuorden, har politiet flere gange nedlagt forbud mod, at Rasmus Paludan afholder demonstrationer. Argumentet er, at det ikke er sikkert for ham selv eller offentligheden.

»Det er indiskutabelt, at der er et ekstremt had til ham i visse dele af den befolkningsgruppe, der har den tro, han har hånet på alle mulige måder,« siger Hans Jørgen Bonnichsen:

»Jeg ved fra kollegaer rundt omkring, som har tæt kontakt til de forskellige områder, som rummer de her typer, at faren er klart overhængende.«

Også Frank Jensen, der er tidligere operativ chef for PET og analytiker for TV 2, mener, at Rasmus Paludan er truet på livet.

»Det mener jeg klart, han er. Han kan meget vel blive lige så truet som muhammedtegnerne var i sin tid. Det er bare et spørgsmål om tid, før der er nogen uden for landets grænser, der bider mærke i det her,« siger Frank Jensen:

»De ting, han gør, er jo så grænseoverskridende og provokerende mod radikale islamister, at han i virkeligheden er et højtprofileret mål.«

Hans Jørgen Bonnichsen er tidligere chefkriminalinspektør hos Rigspolitichefen og tidligere operativ chef for Politiets Efterretningstjeneste. Fotograferet i DR Byen mandag den 23. marts 2015. Foto: Mathias Bojesen Vis mere Hans Jørgen Bonnichsen er tidligere chefkriminalinspektør hos Rigspolitichefen og tidligere operativ chef for Politiets Efterretningstjeneste. Fotograferet i DR Byen mandag den 23. marts 2015. Foto: Mathias Bojesen

Tilbage i februar var Rasmus Paludan så truet, at han blev sat under intens beskyttelse af PET, der rykkede ham i et såkaldt safe house.

»Det er meget sjældent, man bruger safe house. Det er tegn på, at der er en helt konkret risiko. Det kan meget vel kamme over og få den konsekvens, at der sker skade på hans person. Det håber man ikke nogensinde sker,« siger Hans Jørgen Bonnichsen.

Alligevel får Rasmus Paludan stadigvæk lov til at demonstrere. Den 17. april fik han gennemført en demonstration i Hellerup, som forløb fredeligt.

Mandag demonstrerede Rasmus Paludan så tre gange.

Først på Frederiksberg, hvor politiet foretog fire anholdelser for blandt andet stenkast mod Rasmus Paludans demonstration.

Senere forløb en demonstration i Hvidovre roligt - dog med massivt politiopbud.

Mandag aften måtte politiet anholde endnu en moddemonstrant, der kastede en genstand mod Rasmus Paludans demonstration i Farum. Det er hele tiden en vurdering hos politiet, om man skal tillade Paludans demonstrationer, lyder det fra den tidligere PET-chef.

»For politiet er det jo det evige dilemma i forhold til ytringsfrihed,« siger Hans Jørgen Bonnichsen.

Han mener dog, at politiet gør ekstremt meget for at beskytte Rasmus Paludan.

»Vi har jo set en håndgranat på Blågårds Plads efter en af hans demonstrationer, så det er jo ikke ufarligt,« siger Hans Jørgen Bonnichsen:

»Men politiet stiller op for at beskytte ham, og de foretager selvfølgelig hele tiden løbende risikovurderinger. Tror man, at der er en konkret trussel mod ham på dagen, så lukker man det ned.«

Rasmus Paludan gennemførte tirsdag eftermiddag en demonstration i Tårnby.