Rasmus Paludans demonstrationer, hvor der brændes koraner af til offentligt skue, udgør ikke kun en trussel mod ham selv, men øger også terrortruslen mod Danmark.

Sådan lyder advarslen nu fra de tidligere operative chefer for PET, Hans Jørgen Bonnichsen og Frank Jensen.

»Jeg mener, han er en trussel mod sig selv, og jeg mener, han er en trussel mod Danmarks befolkning,« siger Frank Jensen, tidligere operativ chef for PET og analytiker for TV 2:

»Man skal være mere end almindeligt blind for ikke at have fattet, at hvis man lægger sig ud med radikale islamister, så går de efter hele befolkningen i det land, hvor det sker. Han vil være et mål, men det vil alle andre også,« siger Frank Jensen.

Rasmus Paludan fra partiet Stram Kurs demonstrerer foran Tårnby Gymnasium i Kastrup, tirsdag den 23. april 2019.

De frygter begge, at tv-billeder af Rasmus Paludan, der under sine demonstrationer kaster med koranen, pludselig florerer i islamistiske kredse i udlandet.

»Der er potentiale til en muhammedkrise light her. Hvis det her går viralt og pludselig bliver et emne i et land, hvor man vil have fokus væk fra egne problemer, så kan det blive et emne, der øger truslen mod Danmark,« siger Hans Jørgen Bonnichsen, tidligere operativ chef for PET.

Frank Jensen var chef i PET under muhammedkrisen. Han ser mange af de samme advarselslamper blinke.

»Det her handler altså om Danmarks sikkerhed, og det taler man ikke nok om i den her sammenhæng. Jeg var selv leder, da der var attentatplaner mod Danmark på grund af Kurt Westergaard. Jeg frygter, det samme vil ske med Rasmus Paludan,« siger Frank Jensen:

»Det er ikke nogen hemmelighed, at vi fik afværget masser af attentatplaner mod Danmark. Hvis det her fortsætter, så er det bare et spørgsmål om tid, før nogen får øje på det her og siger: ’nu må danskerne forstå, hvordan det her fungerer.’«

De tidligere PET-chefer udtaler sig også tvivlende om den generelle håndtering af Rasmus Paludans demonstrationer.

I sær Frank Jensen er kritisk.

»Jeg mener, det er uhørt, at det kan lade sig gøre. Hvis der kommer en konkret trussel, så skal man selvfølgelig beskytte ham. Men det, der sker nu, er, at man går ind og beskytter ham for en sikkerheds skyld, fordi alle godt kan regne ud, hvad det her ender med,« siger Frank Jensen, og uddyber:

»Som jeg opfatter det, så er meningen med grundloven og retten til at tale frit, at statsmagten ikke skal kunne lukke munden på en, som det var før i tiden. Men det var vel næppe meningen, at man skulle kunne sige ting, der kan bringe resten af landets befolkning i fare.«

Dansk politi har gentagne gange forbudt Rasmus Paludan at demonstrere, men har andre gange tilladt demonstrationer med et massivt politiopbud for at beskytte ham.

»Jeg mener jo, at man har mulighed for at gribe ind og placere ham andre steder, men jeg tror, politiet er grebet af paranoia,« siger Hans Jørgen Bonnichsen:

»De er blevet nervøse efter Tibet-sagen (hvor politiet fjernede anti-kinesiske demonstranter, red.). Politiet skal ikke rykke meget på sig, før visse partier kalder til samråd. Det er det evige dilemma omkring ytringsfrihed.«

B.T. har været i kontakt med Justitsministeriet og PET i forbindelse med denne artikel.

Justitsminister Søren Pape Poulsen henviser til PET.

PET har sendt følgende kommentar på mail:

'Politiet og PET skal sikre forsamlings- og ytringsfriheden. Derfor har politiet gjort en stor indsats for at garantere sikkerheden ved Stram Kurs’ demonstrationer.'

»Det er PET’s opgave at vurdere sikkerhedssituationen ved forskellige arrangementer, og PET afgiver i den sammenhæng sikkerhedsanbefalinger til politiet', skriver PET, og uddyber:

'PET følger naturligvis udviklingen i terrortruslen mod Danmark og danske interesser i udlandet tæt. De aktuelle demonstrationer ændrer ikke niveauet for terrortruslen, som fortsat er alvorlig. De danske myndigheder følger situationen tæt.'

B.T. har været i kontakt med Rasmus Paludan.

Hans kommentarer til de tidligere PET-chefers vurderinger følger snarest.