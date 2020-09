Hele ti forsvarsministre har kendt til det hemmelige - men nu meget omtalte - samarbejde, som Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) har haft med USA’s mest centrale efterretningstjeneste NSA.

At ministrene briefes om dette samarbejde som noget af det første, når de indtager ministeriet, fortæller ifølge tidligere PET-chef Hans Jørgen Bonnichsen en historie om, hvor nødvendigt det er for embedsmændene i FE at have rygdækning.

Den nuværende skandalesag understreger hans pointe.

»Vi er meget præmature i vores tilgang til sagen. Man har allerede i offentligheden dømt embedsmændene som nogle, der har brudt loven, inden man har haft en tilbundsgående undersøgelse. Det gør mig harm, at man skubber embedsmændene foran sig,« siger han.

Forsvarsministre siden 1998 I 1998 underskrev den daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen en hemmelig aftale mellem FE og et privat teleselskab om aftapning af datastrømme. Følgende personer har været forsvarsministre i den efterfølgende periode. Trine Bramsen 27/6-2019

Claus Hjort Frederiksen 28/11-2016 - 27/6-2019

Peter Christensen 30/9-2015 - 28/11-2016

Carl Holst 28/6-2015 - 30/9-2015

Nicolai Wammen 09/08-2013 - 28/06-2015

Nick Hækkerup 03/10-2011 - 09/08-2013

Gitte Lillelund Bech 23/02-2010 - 03/10-2011

Søren Gade 24/04 2004 - 23/02-2010

Svend Aage Jensby 27/11 2001 - 24/04 2004

Jan Trøjborg 21/12 2000 - 27/11 2001

Hans Hækkerup 25/01 1993 - 21/12 2000 Kilde: Weekendavisen, Forsvarsministeriet

Det er nok her nødvendigt med en lille påmindelse om, hvad skandalesagen drejer sig om. Det kommer her i kort form.

Med en pressemeddelelse affyrede Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) en nødraket mandag den 24. august:

Forsvarets Efterretningstjeneste har i årevis videregivet såkaldte rådata til NSA med risiko for at udlevere oplysninger om danske statsborgere. Samtidig skjulte FE sit samarbejde for det tilsyn, der holder øje med spiontjenestens gøren og laden.

Tre chefer i Forsvarets Efterretningstjeneste er siden sendt hjem som følge af den kritik, som TET har rejst mod FE.

Hans Jørgen Bonnichsen er tidligere chefkriminalinspektør hos Rigspolitichefen og tidligere operativ chef for Politiets Efterretningstjeneste. Fotograferet i DR Byen mandag den 23. marts 2015. Foto: Mathias Bojesen Vis mere Hans Jørgen Bonnichsen er tidligere chefkriminalinspektør hos Rigspolitichefen og tidligere operativ chef for Politiets Efterretningstjeneste. Fotograferet i DR Byen mandag den 23. marts 2015. Foto: Mathias Bojesen

Men det har altså ingenlunde alene været forbeholdt nogle få ansatte i FE at kende til de data, som amerikanerne har fået tilsendt.

Ifølge Weekendavisen har det været ‘et fast indslag i nye forsvarsministres første arbejdsuge, at de modtog en briefing om FEs arbejde – herunder aftalen om at tappe det internationale kabelknudepunkt,’ som findes et sted i København og som indeholder telefonsamtaler, e-mail og sms’er fra og til for eksempel Kina og Rusland.

Den praksis viser ifølge Hans Jørgen Bonnichsen, at embedsmændene har været helt klar over nødvendigheden af at have politikerne med ombord.

»Man samler det hele op og fortæller nøgternt om samarbejdsrelationerne. På den måde får man stiltiende accept. Det ville jeg også sørge for at få,« siger han.

For som den nuværende sag viser, ifølge den tidligere PET-chef, så ender embedsmændene let med at stå alene tilbage som syndebukke.

Han opfordrer derfor til, at politikere også ser indad, inden ansvaret for skandalen endeligt placeres.

»Jeg vil ikke tage stilling til skyld eller uskyld. Men jeg vil påpege, at man i stedet for at bruge en kikkert bør bruge spejlet i stedet,« siger han.