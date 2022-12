Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Fængslede, terrordømte Ahmed Samsam med dansk statsborgerskab bliver trods løfter ikke en del af en kommende undersøgelse af Forsvarets Efterretningstjeneste, lyder det fra den nye justitsminister Peter Hummelgaard (S) torsdag.

Det ryster tidligere operative chef for Politiets Efterretningstjeneste (PET) Hans Jørgen Bonnichsen. Under valgkampen lovede alle tre regeringspartier at undersøge sagen om Ahmed Samsam, som rejste til Syrien.

»Undskyld, hvad siger du? Gider du sige det én gang til?« lyder det fra en meget overrasket Hans Jørgen Bonnichsen, da B.T. overleverer nyheden til ham.

Han spørger ikke, fordi han ikke hørte, hvad vi sagde, men fordi han ikke troede på, at det kan være sandt. Han havde ikke selv set nyheden.

»Det er fuldstændig hen i vejret. Det her er en af de værste dage i mit liv,« siger Hans Jørgen Bonnichsen efterfulgt af et stort suk.

Ahmed Samsam fik i 2018 en terrordom i Spanien for at have tilsluttet sig terrororganisationen Islamisk Stat under flere rejser til Syrien. I 2020 blev han udleveret til Danmark, hvor han afsoner resten af sin straf i Enner Mark Fængsel i Horsens.

Men ifølge flere danske medier, heriblandt Berlingske og DR, arbejdede Ahmed Samsam under sine rejser som agent for Politiets Efterretningstjeneste, PET, og Forsvarets Efterretningstjeneste, FE. Ifølge DR var en af hans opgaver at videregive oplysninger om danske syrienkrigere.

Ahmed Samsam har erkendt, at han rejste til Syrien i 2013 og 2014. Men han gjorde det på vegne af de danske efterretningstjenester for at spionere for Danmark, har han forklaret.

Hans Jørgen Bonnichsen fortæller, at han kender den person, der er sigtet brud på tavshedspligt i forbindelse med sagen om Ahmed Samsam.

»Det står til troede, at han er brugt som agent. Det er jo fuldstændig absurd det her,« siger den tidligere PET-chef og fortsætter:

»Det her havde jeg ikke forventet.«