Efter godt syv uger får offentligheden endelig kendskab til, hvad de anholdte i terrorsagen i Holbæk præcis er sigtet for.

B.T. har fået aktindsigt i sigtelsen mod syv af de sigtede og kan derfor nu afdække yderligere, hidtil hemmeligholdte detaljer i sagen.

Og da tidligere operativ chef for PET Frank Jensen bliver forelagt de nye detaljer, er han ikke i tvivl:

»Der tegner sig et billede af, at de har været fuldstændig klar til at begå et terrorangreb. Det er der ingen tvivl om,« lyder det fra den tidligere PET-chef.

Det er 12 forskellige elementer, der tegner det uhyggelige billede af de sigtedes planer. De 12 elementer, som nu er kommet til offentlighedens kendskab, blev fundet på primært én adresse under politiets ransagninger.

Nemlig på en 33-årig mands adresse i Holbæk.

Han er sammen med sin 36-årige bror hovedmistænkt og sigtet for forsøg på terrorisme. Resten af deres familie – mor, far og lillesøster –er sigtet for at have medvirket til forsøg på terrorisme.

På den 36-åriges adresse i Dessau, Tyskland, blev der blandt andet fundet 10 kilo krudt, rør og langsomme tændstikker, og på den 33-åriges adresse i Holbæk blev der blandt andet fundet en pumpgun med 117 skarpe patroner, walkie-talkiesæt og en række andre elementer, som du kan se nedenfor:

»Alle de ting er noget, man bruger til at begå terror. Dels til bombefremstilling, dels til at angribe, når det har med skydevåben at gøre, og så er der kommunikationsudstyr,« siger tidligere PET-chef Frank Jensen og fortsætter:

»Og det ser også ud, som om de har kunnet lave et meget stort angreb. Alle de her ting cementerer i hvert fald sigtelsen imod dem – i høj grad endda.«

Af sigtelsen fremgår det, at de to brødre er sigtet for forsøg på terror med forsæt til at skræmme en befolkning i alvorlig grad eller i uretmæssigt at tvinge danske eller udenlandske myndigheder til at foretage eller undlade at foretage en handling samt at have forsøgt at bringe en eller flere bomber til sprængning på endnu ukendte steder i Danmark eller Tyskland.



Ifølge Frank Jensen er det svært at vurdere, hvor store ødelæggelser de sigtedes planlagte angreb kunne have forårsaget.

Frank Jensen, tidl. chef for PET. Foto: Soren Bidstrup Vis mere Frank Jensen, tidl. chef for PET. Foto: Soren Bidstrup

»Det kommer an på, hvor og hvordan de ville lave det. Der er meget stor forskel på, om en bombe springer i det fri eller i et lukket rum,« siger han.

Men at en mobiltelefon er ombygget til en detonator, er ikke ualmindeligt i terrorsager, fortæller han:

»Det er en meget kendt fremgangsmåde. Det er kendt i flere sager, blandt andet med Al-Qaeda, hvor man har ringet til en mobiltelefon, og så får det detonatorerne til at gå af. Så man bruger den som en fjernbetjening og samtidig en detonator,« lyder det fra Frank Jensen, der ud over at være tidligere operativchef for PET i dag fungerer som sikkerhedsanalytiker ved TV 2.

Han nævner terrorangrebet på Bali i 2002 som eksempel på et angreb, hvor mobiltelefoner blev brugt til bombesprængning. Terrorangrebet, som Al-Qaeda tog skylden for, fandt sted på en natklub, hvor 204 mistede livet, og 209 blev såret.

Sprængstofekspert og forsker ved Institut for Kemi ved Aarhus Universitet Peter Hald fortæller ligeledes, at det i dag er en velkendt måde at bygge en bombedetonator.

Bil ankommer til Retten i Holbæk, som igen skal tage stilling til, hvorvidt syv personer, der er sigtet for terror, fortsat skal sidde varetægtsfængslet, i Holbæk torsdag 25. marts 2021. Dette er en gren af et samlet kompleks med 13 anholdte personer. I den anden del sidder seks personer varetægtsfængslet. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Bil ankommer til Retten i Holbæk, som igen skal tage stilling til, hvorvidt syv personer, der er sigtet for terror, fortsat skal sidde varetægtsfængslet, i Holbæk torsdag 25. marts 2021. Dette er en gren af et samlet kompleks med 13 anholdte personer. I den anden del sidder seks personer varetægtsfængslet. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Han fortæller, at en bombe typisk ville kunne udløses ved selve vibrationen fra en mobil koblet til en bombe.

Og bomben ville kunne udløses fra den anden side af jorden:

»Hvis du sidder i Beijing og ringer internationalt, så kan du tænde en bombe i Bagsværd. Når du går på nettet, er der ingen begrænsning,« siger sprængstofeksperten.

De to hovedmistænkte brødres 76-årige far, 65-årige mor og 23-årige søster er sigtet for at have medvirket til forsøg på terror.

Det betyder, at de i større eller mindre grad har haft kendskab til brødrenes planlægning, fortæller den tidligere PET-chef:

»For at medvirke til det skal man på en eller anden måde være klar over, hvad der foregår, og så skal man på et eller andet niveau deltage i det. Måske ikke i selve angrebet – men det kunne for eksempel være, at man tillader nogen at bygge en bombe i ens hjem eller hjælper med at finde et godt sted at bombe.«

Torsdag sidste uge fik alle syv forlænget deres varetægtsfængsling indtil 19. april, hvor de stilles for en dommer igen.

I alt er 13 sigtet i sagen. De resterende seks er ligeledes fortsat varetægtsfængslet og skal for en dommer 12. april.