Der er ikke mange rosende ord til Danmarks nuværende pensionssystem.

Helen Kobæk, der er er tidligere direktør for Pensams sosu’er, mener, at det danske pensionssystem er forældet. Det skriver Finans.

Hun mener, det passer til dengang, hvor man arbejdede ved den samme maskine eller på det samme kontor og gik på forholdsvis tidlig pension 40-50 år efter.

Men sådan er livet ikke længere for de fleste og slet ikke for de unge.

»Vi skal droppe pensionsopsparing og ændre det til pauseopsparing med mulighed for tre-fire pauser undervejs i livet. Pauser til at uddanne sig, skifte spor eller indrette joblivet efter familiens behov. Til gengæld skal vi blive længere på arbejdsmarkedet med mulighed for både at arbejde på heltid, deltid, sommerhalvår mv.,« lyder det fra Helen Kobæk til Finans.

Og hun har også nogle helt konkrete forslag til, hvordan man kan forbedre systemet.

Arbejdsmarkedspensionen skal laves om til en pauseopsparing med en smule højere bidrag – enten frivilligt eller ved fællesaftale.

Det skal være muligt i privatregi at spare op til pauser med skattefordel.

Folkepensionen skal ikke finansieres løbende over skatten. I stedet skal der sættes en million kroner til side til hvert nyfødt barn. Man skal hele livet kunne følge sin egen sum og påvirke dens investering for at øge gennemskueligheden og tilliden til systemet.

Hun mener desuden også, at det skal være en mulighed, at man kan holde pause tre-fire gange i løbet af arbejdslivet i forskellige aldre og ud fra nogle foruddefinerede kriterier og hæve eksempelvis 200.000 kroner pr gang.