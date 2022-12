Lyt til artiklen

Straffesagen mod Lars Findsen i Københavns Byret kan først forventes afgjort i 2024. Det oplyser byretten mandag til Ritzau.

Det chokerer den tidligere operative chef for Politiets Efterretningstjeneste Hans Jørgen Bonnichsen, der får overrakt nyheden af B.T over en telefonforbindelse.

»Det er løgn. Nej nej nej!« lyder det fra en chokeret Hans Jørgen Bonnichsen.

Sagen mod Lars Findsen handler om, at han er tiltalt for at have lækket fortrolige oplysninger til to journalister, den tidligere rigspolitichef Torsten Hesselbjerg samt familiemedlemmer.

»Det er umenneskeligt at lade folk stå i en uvis situation,« siger Bonnichsen til B.T.

Den tidligere operative chef for PET har tidligere været ude i medierne med skarp kritik af håndteringen af sagen.

»For det første er man reduceret i forhold til løn, man er reduceret i forhold til omdømme, man er reduceret i forhold til forskellige opfattelser af situationen. Det kræver en afklaring. Det kan da ikke være rigtigt, at man skal vente til 2024. Det finder jeg fuldstændig utilstedeligt,« siger Bonnichsen til B.T.

Fængslingen af Lars Findsen trak også store overskrifter i udlandet, og et af spørgsmålene har været, hvorvidt det har haft konsekvenser for de danske efterretningstjenesters samarbejde med udenlandske samarbejdspartnere.

Hans Jørgen Bonnichsen mener ikke, at den lange ventetid vil forbedre forholdet.

»I forhold til efterretningstjenesternes anseelse og tjenesternes samarbejde med udenlandske partnere vil det stadig stå hen i det uvisse. Man har ingen formodning om, hvad der er hoved og hale i det her, og det er ensbetydende med, at man stadig vil være forsigtig med at dele informationer,« lyder det fra Bonnichsen.

Hans Jørgen Bonnichsen har tidligere politianmeldt den nuværende chef for PET, Finn Borch Andersen, for at have brudt tavshedspligten, da han delte intime detaljer om Lars Findsens sexliv i forbindelse med briefinger med partiledere. Bonnichsen mener også, at det har menneskelige konsekvenser, at sagen først kan blive afgjort i 2024.

»Alt i alt er det katastrofalt i forhold til mange forskellige faktorer og ikke mindst de menneskelige,« fortæller Bonnichsen.