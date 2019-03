Tidligere naboer til fabrik i Aalborg har syv gange så stor risiko for at få kræft end resten af befolkningen.

Tidligere naboer til Dansk Eternit Fabrik i Aalborg har syv gange så stor risiko for at få lungehindekræft end resten af befolkningen.

Det viser et nyt forskningsprojekt fra Aalborg Universitetshospital, der har undersøgt, mere end 12.000 personer født i perioden 1940-1970, som har gået på en af de fire skoler, der lå tæt på eternitfabrikken.

Det skriver DR Nyheder.

Årsagen til den forhøjede risiko for lungehindekræft, der er en sjælden og uhelbredelig kræftsygdom, er angiveligt indånding af giftigt asbeststøv.

Eternitfabrikken i Aalborg brugte helt op i 1980'erne asbest i deres produktion. Brugen af asbest i industriproduktion har været ulovlig længe, da man tidligt fandt en sammenhæng mellem indånding af asbeststøv og en række kræftsygdomme.

Resultatet af undersøgelsen kommer bag på Øyvind Omland, som er professor på Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling og er en af forskerne bag undersøgelsen.

- Jeg var i tvivl om, om man ville kunne se en forskel, men at risikoen var så stor, det havde jeg ikke forestillet mig, siger han til DR.

- Det er lidt forfærdeligt, for det er ikke meningen, at man skal have en opvækst og gå på en skole, hvor der er en øget risiko for en så alvorlig sygdom.

De, Skoleeleverne har gået på enten Alléskolen, Sønderbroskolen, Vejgaard Vestre Skole eller Østermarken Skole i Aalborg.

Alle fire skoler ligger under en kilometer fra, hvor fabrikken lå.

Forskerne fra Aalborg Universitetshospital har ved hjælp af Cancerregistret, der registrerer alle nye kræfttilfælde, undersøgt, om de tidligere skoleelever har udviklet den sjældne kræftform.

Øyvind Omland understreger over for DR Nyheder, at man ikke nødvendigvis bør være nervøs, selv om man har gået på én af de fire skoler eller boet i området.

- Der er en risiko, og den er måske mere end bare teoretisk, men den er mindre end risikoen for trafikdød. Man skal ikke gå og være bange.

- Hvis man får åndedrætsbesvær, ondt i brystet, eventuelt ledsaget af vægttab og feber, og man ved, man har været asbestudsat, så skal man overveje at kontakte sin læge, siger Øyvind Omland.

Dansk Eternit Fabrik var ejet af cementkoncernen FLSmidth.

I et mailsvar til DR Nyheder skriver Carsten Riisberg Lund, der er ansvarlig for FLSmidths forretning i Danmark, at man tager sagen meget alvorligt.

- Alle i FLSmidth inklusiv mig selv er dybt berørte af denne sag og også de nye oplysninger. Denne sag handler om mennesker, som har lidt og det gør os ondt. Det er en helt og aldeles ulykkelig sag.

