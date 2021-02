Han har været kirkeminister. Han har været minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold. Også gruppeformand for De Radikale Venstre i Københavns Borgerrepræsentation.

Og nu kan han altså også snart skrive sexolog på CV'et.

Det afslører Manu Sareen i en youtubeserie under navnet 'Sex med Manu og Joan'. I serien diskuterer han sex og parforhold med sexolog og parterapeut Joan Ørting.

I seriens allerførste afsnit fremgår det, at Manu Sareen er ved at blive uddannet som sexolog og allerede underviser på Joan Ørtings Skole.

I programmet, der udkommer hver tirsdag på YouTube, vil de to tage nye emner op og diskutere dem. Det skal være med til at bryde tabuer og skabe et mere seksuelt frigjort samfund.

Der vil også være en brevkasse, hvor man kan stille spørgsmål, ligesom der vil være diverse øvelser til seerne.

Manu Sareen, der er født i Indien, blev den første minister i Danmark med ikke-europæisk baggrund, da han i 2011 blev udnævnt til Ligestillingsminister.

I 2016 meldte han sig ud af Radikale Venstre og ind i Alternativet. Her var han indtil 2018, hvor han meldte sig ud og siden har været væk fra dansk politik.