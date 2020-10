Den tidligere minister for udviklingsbistand Christian Friis Bach er blevet beskyldt for at krænket nogen seksuelt.

Det skriver han i et længere opslag på Facebook.

'Lørdag morgen skulle jeg i Go' morgen Danmark på TV2 for, på baggrund af et opslag her på siden, at dele mine erfaringer om, hvordan man kan gennemføre en nødvendig og styrket indsats mod seksuelle overgreb og krænkelser,' indleder Christian Friis Bach, der indtil for nylig var generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp, inden han tilføjer:

'Kort før jeg skulle på, kom redaktøren hen til mig. Hun fortalte, at de desværre ikke kunne bruge mig og bringe indslaget, fordi en politisk kommentator lige havde fortalt, at der var rygter om, at jeg blev fyret fra Dansk Flygtningehjælp på grund af seksuelle krænkelser. Jeg blev dømt ude på stedet, og blev virkeligt rystet. Det er første gang, jeg hører om beskyldningen direkte, men jeg har fornemmet siden fyringen, at der var noget galt. At døre pludseligt blev lukket.'

Han understreger i opslaget, at han ikke blev fyret fra Dansk Flygtningehjælp eller er stoppet på grund af seksuelle krænkelser, overgreb eller sexistiske udtalelser, men fortæller samtidig, at han finder det stort set umuligt at forsvare sig mod beskyldningerne.

Og det er langt fra første gang, han oplever det.

'I 2018 ringede en højtstående leder i en anden organisation til mig midt i den intense metoo-debat. Hun fortalte, at hun ”havde hørt et rygte om, at jeg var blevet fyret fra Folkekirkens Nødhjælp på grund af en sag om seksuelle krænkelser”. Hun havde allerede diskuteret rygtet med flere andre, før hun ringede til mig.'

Dengang blev den tidligere minister under landets daværende statsminister Helle Thorning Schmidt også rystet. Efter eget udsagn havde han selv sagt op efter over fem år for at forsøge at gå ind i politik.

'Den tidligere generalsekretær, personalechefen (den kilde hun urigtigt henviste til) og alle afviste rygtet fuldstændigt. Der var ingen sag, ingen klage, ingen krænkelse. Men jeg fik ingen undskyldning, og ved stadig ikke, om hun har dementeret overfor alle, som hun havde sagt det til,' fortsætter han.

Christian Friis Bach understreger i opslaget, at han ikke selv mener, at han har krænket nogen, men han kan ikke selv afgøre, om der er kvinder, som han har flirtet med, eller som har flirtet med ham, kan have følt sig krænket.

'Er det tilfældet, siger jeg undskyld og må tage ansvaret. Men ingen har nogensinde klaget hverken til mig eller, så vidt jeg ved, til nogen andre. Jeg har aldrig hørt om eller modtaget en klage om seksuelle overgreb og krænkelser.'

Til syvende og sidst endte han imidlertid med alligevel at være med i indslaget i Go' Morgen Danmark, skriver han.

Ham og programmets redaktør blev enige om, at han alligevel skulle deltage, hvis de måtte spørge ham direkte til, om han var blevet fyret på grund af seksuelle krænkelser. Det kunne den tidligere minister klart afvise.

'Det var jeg taknemmelig for, selv om jeg blev rigtig ked af det.'

Christian Friis Bach sætter pris på, at han fik lov til at forsvare sig. Ifølge ham er der nemlig mange, der ikke får den mulighed, hvorfor det også kan være mere eller mindre umuligt at forsvare sig mod rygterne. Han tilføjer, at debatten om sexisme, der verserer i øjeblikket er vigtig.

'Men jeg håber også, at dem, der som jeg, bliver anklaget, får en mulighed for at forsvare sig. Jeg håber alle vil anstrenge sig for ikke blot at bringe løse rygter videre, men i stedet forsøge at få dem undersøgt og afklaret.'

Læs hele hans opslag herunder:

