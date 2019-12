Thomas Strømsholt er rystet, dagen efter han i går var i fjernsynet i den bedste sendetid.

»Jeg er da ikke røget i spjældet endnu,« siger han.

Debatten på DR2 torsdag aften endte med at trække overskrifter for andre ting end det emne, der blev diskuteret.

»Selvfølgelig burde han være i fængsel.«

Ordene kom fra folketingspolitikeren Ole Birk Olesen (LA) i debatprogrammet, direkte rettet mod Thomas Strømsholt, formanden for Stilladsarbejdernes Landsklub.

Det var beskyldninger, som tiltrak sig stor opmærksomhed efterfølgende.

»Jeg er stadig rystet. Jeg er dybt rystet. De ord kom altså fra en tidligere minister. Det er slet ikke til at forstå,« forklarer Thomas Strømsholt til B.T. dagen derpå.

Beskyldningerne fra Ole Birk Olesen kommer i forbindelse med demonstrationerne i mandags, hvor stilladsarbejdere endte med at vælte flere biler og et stillads.

Stilladsarbejderne ønskede at udvise deres utilfredshed mod social dumping og brugen af underbetalt arbejdskraft, men demonstrationen eskalerede i et hærværk.

Det var den situation, som blev debatteret torsdag aften i programmet Debatten, hvor Ole Birk Olesen gik voldsomt til angreb mod formanden for Stilladsarbejdernes Landsklub.

Den forhenværende transportminister beskyldte Thomas Strømsholt for at have organiseret hærværket på byggepladsen på Nørrebro.

»Du er leder af de her bøller, og du har været med til at planlægge det. Det er jeg 100 procent sikker på,« sagde Ole Birk Olesen blandt andet.

Efterfølgende var politikeren på Facebook og skrive, at han gik over stregen, da han påpegede, at Thomas Strømsholt burde sidde i fængsel.

Men det opslag giver Thomas Strømsholt ikke meget for.

»Jeg giver ikke meget for det opslag. Han trækker i land, fordi han sikkert er bange for at have overtrådt injurieparagraffen, men det ændrer jo ikke på, at han angreb mig, min person og mine kolleger.«

»Det er helt sort, hvad han sagde,« siger Thomas Strømsholt.

Hvad mener du om episoden i Debatten på DR2?

Formanden for Stilladsarbejdernes Landsklub fortæller, at han senere fredag skal mødes med sin fagforening for at snakke episoden i debatprogrammet igennem.

Han ønsker at finde ud af, om der er belæg for at starte en sag ud fra injurieparagraffen.

»Jeg søger bistand hos min fagforening. Det her er ikke et PR-stunt, og det bliver ikke en beslutning på baggrund af følelser. Men hvis de mener, at det er det rette at gøre, så er jeg klar til at køre en sag,« forklarer Thomas Strømsholt.

Vibeke Borberg, der er advokat og forsker i medieret og presseetik, har kigget nærmere på tv-programmet fra torsdag aften, og selvom der er mange ting, der spiller ind i sådan en sag, så kan der være tale om injurier.

»Jeg mener helt sikkert, at der er noget at arbejde videre med i den her sag, og at der er grund til at undersøge, om der er tale om injurier,« forklarer hun.

Hun påpeger, at politikere har en udvidet ytringsfrihed, fordi det er ønskværdigt at tage væsentlige emner op og diskutere dem politisk og i offentligheden.

»Men med det sagt må man ikke komme med alvorlige beskyldninger uden at have et faktuelt belæg for det,« forklarer Vibeke Borberg.

»Og i den her situation er det meget tvivlsomt, om han har faktuelt belæg for angrebene,« siger hun.

Værten på Debatten, Clement Kjærsgaard, stopper flere gange Ole Birk Olesen i løbet af programmet for at være sikker på, at han mener, hvad han virkelig siger.

»Jo mere uenig, man er med nogen, jo pænere skal man tale til dem,« sagde Clement Kjærsgaard på et tidspunkt.

Men værten spørger også flere gange til, hvilket belæg Ole Birk Olesen har for sine beskyldninger, hvor der ikke kommer noget klart svar.

»Det kan spille en rolle, at der er tale om en politiker, og at det er en debat. Man skal også huske, at konceptet for Debatten er, at bølgerne ofte går meget højt,« siger Vibeke Borberg.

»Men der skal altså meget til for, at man skal have lov til at beskylde folk for at have begået noget strafbart uden at have belæg for det,« forklarer hun.

Dagen derpå både griner og raser Thomas Strømsholt over torsdagens oplevelse. Han har stadig ikke helt forstået, hvad der virkelig skete.

»Jeg kan ikke forstå, at han er en tidligere minister. Jeg ved ikke rigtig, hvad han prøvede på. Jeg ønskede, at vi skulle have en debat om arbejdsmarkedet og arbejdstilsynet, men han fik fjernet fokus fra det.«

B.T. har kontaktet Ole Birk Olesen, der ikke er vendt tilbage på henvendelsen.