Aarhusianske restaurant Substans havde for blot et år siden en Michelin-stjerne. Nu dumper deres regnskab med store fejl og mangler.

Restaurant Susbstans er flyttet til 11. etage i det nye Pakhusene i Aarhus Ø. Her har den anerkendte restaurant fået en skidt start på det, der ikke handler om de kvalitetsbevidste serveringer

De har rodet rundt i papirerne og både overtrådt bogføringsloven og ikke afleveret deres årsregnskab i tide. Det har fået revisoren til at dumpe hele regnskabet. Det skriver Finans.

Restaurant Substans dumper, fordi de ikke har lavet den forventelige løbende bogføring. Det får opgørelserne af restaurantens resultater og balance til stemme, men det er ikke tilfældet for den kendte aarhusianske restaurant.

'Selskabets bogføring udgør som følge af væsentlige mangler ikke et pålideligt grundlag for udarbejdelse af årsregnskabet. Der er ikke foretaget en pålidelig rekonstruktion af alle registreringer, og der henstår væsentlige, uafklarede differencer,' skriver revisoren i regnskabet ifølge Finans.

Indehaver René Mammen vil ikke kommentere uordnen i regnskabet, men henviser til restaurantens nuværende bogholder, Karsten Larsen.

Han bekræfter, at der er konstateret fejl og mangler i regnskabet i 2019 og helt indtil foråret 2020, hvor den tidligere bogholder ikke har gjort som aftalt.

Faktisk konstaterer Karsten Larsen, at der intet materiale er tilbageleveret i den periode, og at det tidligere bogholderi er gået konkurs. Han forsikrer, at der nu kommer styr på sagerne.

René og Louise Mammen startede restaurant Substans tilbage i 2005, hvor de efter ti års arbejde tilkæmpede sig en Michelin-stjerne i 2015. Da Substans rykkede i nye lokaler, lukkede de midlertidigt ned og mistede dermed den prestigefyldte stjerne

I 2019 havde restauranten et overskud på 201.000 kroner.