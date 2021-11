»Jeg er spændt på at se, hvad DR vil opnå med det møde med os. Om de vil rense sig selv eller oprigtigt undskylde over for os ofre.«

Sådan lyder det fra Susanne Elmark, der var en del af DRs pigekor i seks år, hvor hun oplevede både ydmygelser og psykisk terror.

Om få timer – onsdag 16.30 – er hun og cirka 120 andre tidligere og nuværende korsangerinder i DRs pigekor inviteret ind i DR-byen for at få resultatet af den advokatundersøgelse, de har deltaget i.

I løbet af sommeren har de fortalt om de oplevelser, de har haft i pigekoret gennem de sidste 45 år.

Susanne Elmark føler, at hun slap billigt ved kun at blive udsat psykisk terror, mens andre piger blev udsat for fysiske overgreb. Susanne Elmark var i koret fra 1978 til 1984 under chefdirigent Tage Mortensen.

»Jeg har en forventning og en forhåbning om, at der kommer en kæmpe undskyldning til flere generationer af piger – vi var jo børn, som temmelig systematisk blev misbrugt og svigtet af den statslige institution Danmarks Radio,« siger Susanne Elmark og fortsætter:

»Den havde jo egentlig til opgave at gøre det modsatte – altså danne og uddanne unge piger, som så blev det modsatte.«

Susanne Elmark tog som 14-årig initiativ til at holde et møde med de andre kormedlemmer om deres chefdirigent Tage Mortensen, hvor de blandt andet talte om de fysiske overgreb.

Det eneste, der kom ud af mødet, var, at Susanne Elmark i to efterfølgende år blev frosset ude og frataget alle sine soloer af chefdirigenten, hvilket til sidst fik hende til at stoppe i koret.

Tage Mortensen blev ifølge Politiken afskediget i 2001 efter flere forældreklager. Men manden, der overtog hans plads, Michael Bojesen, viste sig at have samme grænseoverskridende adfærd. Det stod 12 kvinder i sommer frem i Politiken og fortalte om.

»Det her er ikke en metoo-sag om voksne kvinder på en arbejdsplads – det er børn ned i 9-10 års alderen, som blev behandlet som voksne – på alle måder – det er nok den mest diplomatiske måde at sige det på,« siger Susanne Elmark

Hun håber, at der onsdag endelig kommer til at være nogle voksne, der tager ansvar efter alle de årtier med svigt:

»Af alle de voksne, der var omkring koret, var der ikke en eneste voksen, der greb ind.«

Da Tage Mortensen i 2001 forlod pigekoret på baggrund af forældreklager, blev han udnævnt til æresdirigent til en afskedskoncert, der blev afholdt for ham. Det undrer Susanne Elmark:

»Der blev holdt en hæderstale for ham, han fik lagt en laurbærkrans om halsen, der var så stor og tung, at han knapt kunne bære den. Han blev udråbt til æresdirigent af koret til evig tid,« siger Susanne Elmark og fortsætter:

»Det er jo noget af det, jeg er spændt på at høre på mødet – hvis man ikke i det mindste tager den post fra ham, så er der i hvert fald noget galt.«

Selvom Susanne Elmark i disse dage har travlt med kommunalvalgkampen, hvor hun stiller op på Frederiksberg for Konservative, og med en opera i Schweiz, hun skal optræde i inden længe, så dukker hun op i DR-byen klokken 16.30. Noget, det dog ikke er alle kvinderne, der har mulighed for, siger hun, idet de først fik indkaldelsen tre hverdage før mødet.

Men på sine egne vegne – og især på de kvinder, der oplevede værre ting end hendes vegne – har hun et stort håb med sig derud:

»Jeg håber, at der falder en undskyldning fra Maria Rørbye Rønn, hvor hun påtager sig tidligere generaldirektørers ansvar for, at der burde have været nogle voksne, som så, hvad der foregik.«