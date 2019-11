En tidligere dansk landsholdsspiller og FCK-profil viser sig nu at spille en central rolle i en sag om mulig svindel med moms og sukkerafgifter på slik.

Det afslører dokumenter fra det svenske Skatteverket, som B.T. har fået indsigt i.

Navnet på fodboldspilleren vender vi tilbage til.

Ifølge dokumenterne har fodboldspilleren sammen med en lang række medsammensvorne fået en regning for manglende momsbetaling i Sverige for 2,1 million kroner med firmaet Candy Garden.

Slik for mere end 18 millioner kroner er desuden fragtet til primært Danmark, og Skatteverket vurderer, at formålet har været at undgå at betale moms og sukkerafgifter. Sliknetværket er politianmeldt, bekræfter Fødevarestyrelsen i Danmark.

»Vi kan se, at slikket blandt andet videresælges til det danske marked sort, og at der dermed også sker skatteunddragelse. Gevinsten ved at snyde er størst i Danmark, fordi afgifterne er høje, og vi kan se, at der er tale om en ganske omfattende trafik,« siger skatterevisor ved Skatteverket Torbjörn Larsson, som er den svenske pendant til Skattestyrelsen.

Han tilføjer, at det samlede beløb kan være større end de 18 millioner kroner i 2016 og 2017.

»Det er kun det videresalg, som vi har opdaget,« siger han.

Med de nye oplysninger i sagen bliver der lagt endnu en puslespilsbrik i B.T.s dækning af, hvad der foregår bag kulisserne, når slik kan sælges til under 10 kroner for 100 gram på blandt andet Nørrebro i København.

Tidligere har B.T. afdækket åbenlyst salg af ulovligt slik hos en af de store slikbutikker, NamNam Slik på Frederikssundsvej i København.

»Vores kontroller har vist, at slik fra Candy Garden i stor stil er leveret til de københavnske slikbutikker, herunder på Nørrebro,« siger Michael Rosenmark, der er chef for Fødevarestyrelsens rejsehold.

Nu tilbage til fodboldspilleren. Han havde sin storhedstid i 1990'erne, hvor han spillede for blandt andet FCK og Vejle, og han nåede også at spille en enkelt A-landskamp mod Forenede Arabiske Emirater i 1990, flere ungdomslandskampe og to kampe for ligalandsholdet.

Navnet er Jacob Svinggaard. Han måtte i 1998 indstille karrieren på grund af en skade. Efter han forlod grønsværen, har han forsøgt sig som iværksætter i blandt andet restaurationsbranchen og diskoteksbranchen. Ifølge CVR-registeret har han stribevis af konkurser bag sig.

Ifølge dokumenterne fra Skatteverket var Jacob Svinggaard direktør for firmaet Candy Garden, som de svenske myndigheder i 2018 afslørede i at snyde med moms efter en razzia på firmaets adresse i Malmö. Firmaet er nu gået konkurs.

I forbindelse med de svenske myndigheders oprulning af sagen har de haft et tæt samarbejde med Skattestyrelsen i Danmark.

Candy Garden har ifølge dokumenterne solgt slik til hovedsageligt Danmark for mere end 18 millioner kroner. På papiret er slikket blevet solgt til adskillige firmaer, som Skattestyrelsen i Danmark betragter som 'missing traders', dvs. svindelfirmaer.

Derfor sætter B.T. fokus på Nørrebro B.T. sætter i den kommende tid fokus på handelslivet på Nørrebro, nærmere bestemt den 3,3 kilometer lange strækning fra Nørrebrogade 1 til Frederikssundsvej 90, som har en høj koncentration af butikker, der ofte er på kant med love og regler. Af en fortrolig orientering fra Skatteministeriet til Folketingets Skatteudvalg fra september 2018 samt åbne oplysninger fra Skattestyrelsen fremgår bl.a. følgende: I cirka halvdelen af skattemyndighedernes kontroller på landsplan har kiosker og slikbutikker ikke betalt sukkerafgifter og moms. B.T. undersøger: Hvad foregår der egentlig bag butiksfacaderne i de 24 slikbutikker og kiosker, der ligger på den 3,3 kilometer lange strækning?

Otte procent af alle frisørsaloner i Danmark snyder bevidst med skat og moms, og 26 ud af 110 kontrollerede frisørsaloner på landsplan har momsfejl. B.T. undersøger: Hvordan kan det lade sig gøre at drive frisørsalon på Nørrebro, når der blot er 85 meter i gennemsnit mellem de 39 saloner?

Tre ud af otte guldsmede på landsplan har skattefejl. Samtidig viser en aktindsigt, at der er store problemer blandt guldsmedene på Nørrebro med at overholde lovgivningen om stempling af ædelmetal. B.T. undersøger: Hvad foregår der bag facaden blandt de 24 guldsmede på Nørrebro?

11 ud af 11 kontrollerede grønthandlere på landsplan har fejl i skatten, og otte ud af 11 har momsfejl. B.T. undersøger: Hvad foregår der bag facaderne hos grønthandlerne og super-basarerne på Nørrebro?

Firmaerne har ligget på proformaadresser, hvor der bare har været en postkasse eller en privatadresse, men ingen reel lagerplads til slikket.

»Man har fået stråmænd til at stifte virksomhederne. Og når det bliver opdaget, at det er svindel, så lukkes virksomhederne ned,« siger Torbjörn Larsson fra Skatteverket.

I virkeligheden er slikket enten blevet afhentet på Candy Gardens adresse i Malmö, eller også er slikket blevet leveret til slikforhandlere i Danmark, uden at det er blevet registreret.

På den måde har Jacob Svinggaard og Candy Garden ifølge Skatteverket været i stand til at levere store partier sort slik til det danske marked, uden at myndighederne kan spore, hvor slikket reelt er endt henne.

Skatteverket konkluderer blandt andet, at Candy Garden har forsøgt at skjule, hvem der har købt og efterfølgende solgt slikket videre til kunderne.

Jacob Svinggaard har haft en særdeles aktiv rolle i snyderiet. Han har blandt andet været involveret i et tysk firma ved navn Indi Gross, som på papiret var mellemstation for et parti Ritter Sport for 6,9 millioner kroner købt i Danmark. Slikket rundede dog aldrig Tyskland.

I stedet blev slikket sendt til Candy Gardens adresse i Malmö og distribueret videre til Danmark. Ifølge Skatteverkets mistanke med det formål at sælge slikket uden beskatning.

Til B.T. fortæller Jacob Svinggaard, at han ikke har kendskab til unddragelse af moms og sukkerafgifter.

»Det må i så fald være for de modtagende virksomheders side. Det har Candy Garden som sådan ikke noget at gøre med. Der er ikke foregået skatteunddragelse i Candy Garden,« siger han.

Jacob Svinggaard: Det har jeg ikke kendskab til Da B.T. får fat i Jacob Svinggaard, erkender han at have været direktør i firmaet Candy Garden. Han nægter dog ethvert kendskab til at være en del af et netværk, der svindler med moms og sukkerafgifter. Det er Candy Garden, der har solgt slikket til Danmark til proformavirksomheder og stråmandsdirektører. Det konkluderer Skatteverket i Sverige. Hvad siger du til det? »Det lyder, som om at du ikke har sat dig ordentligt ind i tingene. Der er ikke noget, der hedder sukkerskat i Sverige. Candy Garden skal ikke indrapportere sukkerafgift. Det må i så fald være for de modtagende virksomheders side. Det har Candy Garden som sådan ikke noget at gøre med.« Hvad har din rolle været i hele det her? Det er helt klart, at der er foregået noget skatteunddragelse ... »Det har jeg ikke kendskab til«. Firmaet er gået konkurs på grund af sagen fra Skatteverket ... »Det er fuldstændig forkert. Så har du ikke gjort dit hjemmearbejde ordentligt. Og det må du godt citere mig for. Det er fuldstændig usandt. Det har intet med den skattesag at gøre, at selskabet gik konkurs.« Jeg har her sort på hvidt, at der er foregået skatteunddragelse ... »Om du har det sort på hvidt eller grønt på hvidt – der må du gå hjem og lave dit hjemmearbejde bedre«, siger Jacob Svinggaard og fortæller, at der er en advokat på sagen, og at han regner med at få de 2,1 millioner kroner tilbage, som det svenske skattevæsen har opkrævet. Dokumenterne fra Skatteverket viser også, at et stort parti slik på papiret er røget forbi et tysk selskab ved navn Indi Gross, som Jacob Svinggaard er involveret i. Men i virkeligheden blev slikket sendt til Candy Gardens adresse i Malmö. Hvordan forklarer du, at der er købt slik fra en dansk slikvirksomhed, som har været sendt forbi en af dine virksomheder, Indi Gross i Tyskland, proforma? »Det var ikke min virksomhed. Det salg var to meget tæt navnesammenfaldende virksomheder. Der var nogle, der havde stiftet et selskab, som havde meget snert af det samme, på nær en bindestreg, som et af de selskaber, jeg har været involveret i. Så hed firmaet det samme som en af de danske virksomheder, som jeg havde været involveret i. På grund af en administrativ fejl kom de folk, der sidder med faktureringen i Candy Garden, til at fakturere det uden bindestregen. Det blev krediteret igen. Så der må jeg også sige, at det er fuldstændig forkert. Jeg har ikke solgt så meget som et gram slik til et selskab, jeg selv har været involveret i.« Er du bekendt med, at sagen er blevet politianmeldt? »Jamen, der har været mange, og vi har også selv talt med politiet. Det har jeg som sådan ... det overrasker mig ikke. I Candy Garden har vi haft et super samarbejde med Skatteverket og Fødevarestyrelsen, som jævnligt kom på besøg«. »Der er ikke foregået skatteunddragelse i Candy Garden,« lyder det fra Jacob Svinggaard.

Læs mere i morgen, når B.T. løfter sløret for flere bagmænd.