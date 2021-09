»Jeg har så mange smerter, selvom jeg får stærk medicin. Jeg ligger ned hele tiden, kan ikke længere bevæge arme eller hænder. Jeg vil ikke mere.«

»Livet er det smukkeste, der findes, men det her er ikke noget værdigt liv. Hvert sekund er som at være i et torturkammer.«

Sådan lyder det i et par af de en til fem mails, som tidligere læge Svend Lings modtager næsten dagligt. Mails fra folk, der gerne vil have hjælp til at dø.

Tilbage i 2019 fik Svend Lings fra Kværndrup på Fyn stadfæstet sin dom i Højesteret. Den lød på 60 dages fængsel for medvirken til to selvmord og et selvmordsforsøg. Desuden er han frataget sin autorisation som læge og er ekskluderet af Lægeforeningen.

Hvad er reglerne om dødshjælp i Danmark? Man skelner mellem passiv og aktiv dødshjælp. Passiv dødshjælp bruges ved livets afslutning af og til om lægelige indgreb og beslutninger, der som en sidevirkning kan føre til fremskyndelse af patientens død. Passiv dødshjælp dækker altså over afbrydelse af livsforlængende behandling samt lindrende behandling af døende, der forudsigeligt fremskynder dødens indtræden. Ved aktiv dødshjælp er det tydeligt, at hensigten med de handlinger, der her sigtes til, er at bringe patientens liv til ophør. Derfor kan man i sådanne tilfælde med mening sige, at lægen hjælper patienten til at dø.

og dødshjælp. Overordnet kan man altså sige, at hvis en patient modtager aktiv dødshjælp, dør han eller hun af den indsprøjtede medicin, mens patienten ved passiv dødshjælp dør af sin sygdom. 1992 besluttede Folketinget at lave en ændring i lægeloven, så passiv dødshjælp blev tilladt. Det betyder blandt andet, at en patient kan afvise livsforlængende behandling. Der er ingen pligt til at holde en patient kunstigt i live, hvis patienten ikke ønsker det, eller hvis lægen vurderer, at behandling er udsigtsløs. Kilder: Det Etiske Råd og Dansk Sygeplejeråd

Allerede efter stadfæstelsen af dommen i 2019 fortalte han, at han ville fortsætte sin rådgivning, og det har han holdt fast i. Den 79-årige forhenværende læge oplyser til B.T., at han, siden sin dom for to år siden, gennemsnitligt har hjulpet én om dagen med at opfylde ønsket om selvmord.

»Dommen er ligegyldig. Det er en bagatel sammenlignet med, hvad de lidende mennesker må igennem,« siger Svend Lings.

Hvad synes du om, at Svend Lings fortsat hjælper folk med selvmord, selvom han er dømt?

»Jeg går ind for selvbestemmelse. Hvorfor skal folk forbyde andre at få oplysninger om, hvordan de kan få fred? Det vil jeg være med til at bekæmpe,« siger han.

At Svend Lings fortsat hjælper folk til at tage deres eget liv, møder stor kritik fra Anne-Marie Gerdes, der er formand for Det Etiske Råd.

»Jeg synes, det er helt uacceptabelt. Både set fra et juridisk perspektiv, men bestemt også ud fra en etisk synsvinkel. Selvfølgelig skal vi hjælpe mennesker i nød, og vi har indenfor de eksisterende rammer mulighed for at gøre det på en værdig måde.«

Anne-Marie Axø Gerdes er formand for Det Etiske Råd.

Der er flere problematiske aspekter i metoden, mener Anne-Marie Gerdes.

»Den model, Svend Lings bruger, er helt uacceptabel. Man kan ikke bedømme folk, og hvordan man hjælper dem, med en mailkorrespondance. Det kræver en helt anden tilgang,« fortæller hun og fortsætter:

»Jeg forstår ikke hans måde at 'løse' det her problem. Det bliver et quickfix, hvor man udleverer nogle tabletter. Jeg forstår godt hans ønske om at hjælpe, men måden er helt forkert,« understreger formanden for Det Etiske Råd, der tilføjer, at det 'ikke er værdigt' og skal være 'langt mere omfavnende'.

Den kritik har Svend Lings ikke meget til overs for:

»Hun forstår åbenbart overhovedet ikke, hvordan det foregår. Hun har misforstået det,« siger Svend Lings, som fortæller, at han, udover mailkorrespondancen, også altid taler i telefon med folk og lytter meget til dem.

»De siger, at det, jeg gør, er fuldstændig mangel på omsorg over for andre mennesker. Det er lige omvendt – jeg tager mig netop af dem. Jeg gør det af moralske grunde, og fordi folk beder mig om det.«

Svend Lings fortæller, at det, der kan stoppe ham i at hjælpe andre mennesker til selvmord, er hans egen død.

»Eller hvis politikerne omsider finder ud af, hvad befolkningen vil, og får det lovliggjort – så behøver jeg jo ikke gøre det længere,« fortæller han og tilføjer:

»Eller hvis nogen kommer med så gode argumenter, at jeg bliver overbevist om, at det, jeg gør, er forkert. Men dem er jeg endnu ikke stødt på.«

Torsdag eftermiddag oplyser Fyns Politi til Ritzau, at de har iværksat en efterforskning af lægen efter, at flere medier har skrevet, at han fortsat er med til at rådgive om, hvordan man kan begå selvmord.