Den danske restaurant Alchemist kom på en ottendeplads ved årets prisuddeling over bedste restauranter.

Det er kun et spørgsmål om tid, før den danske restaurant Alchemist får titlen som verdens bedste restaurant.

Det mener Ole Troelsø, der er gastronomiredaktør på Børsen. Han har tidligere over en årrække været en del af den jury, der udpeger verdens bedste 50 restauranter.

- De (Alchemist, red.) skal bare gør det, de gør, siger han, men erkender, at det umiddelbart var en skuffelse, at restauranten gik fra femtepladsen til plads nummer otte i år.

Torsdag morgen dansk tid blev de 50 bedste restauranter i verden kåret ved en prisuddeling i Las Vegas i USA. Den eneste danske på listen var Alchemist, der sidste år strøg op på femtepladsen fra plads nummer 18.

Men selv om restauranten har taget et dyk i år, er der ingen grund til at være sortseer, lyder det fra Ole Troelsø.

- Fra at man gør noget, til at det ligesom trænger igennem og bliver anerkendt, der går noget tid.

Han husker på, at den danske restaurant Noma også tidligere var på toppen af listen, før den røg lidt tilbage og så indtog toppen igen. Noma har taget førstepladsen fem gange.

I 2022 blev der indført en ny regel, der gør, at tidligere vindere ikke kan optræde på listen igen. Dermed var hverken Noma eller Geranium kandidater til at kunne blive kåret som verdens bedste restaurant i år.

Den spanske restaurant Difrutar i Barcelona løb med førstepladsen i år. Ole Troelsø anmeldte restauranten for godt syv år siden, hvor han allerede anså dem for at være sindssygt dygtige.

- Så det tager tid. Selv om du er sprunget ind på listen hurtigt, kan du godt ryge lidt tilbage og køre frem og tilbage, før den ligesom sidder i skabet. Så jeg tror på Alchemist, siger han.

Foruden Alchemists lille dyk på listen er Gentofte-restauranten Jordnær helt forsvundet. Sidste år var den en del af de såkaldte "boblere", hvor den lå på plads nummer 57.

På den måde var dette års uddeling ikke et magtdemonstration for den danske gastronomiscene, som det har været tidligere år.

Tidligere år har Danmark haft en form for hjemmebanefordel med Noma, lyder det fra gastronomiredaktøren.

- Noma indførte jo det nynordiske køkken. Og så var hele verden nærmest nynordisk.

- Hele det manuskript har ændret sig nu. Nu er der mange ting, der sker samtidig, siger han og peger blandt andet på El Bulli-effekten.

Difrutars køkken er inspireret af restaurant El Bulli og samme tendens ses i Alchemists køkken, siger han. Derudover ser man også restauranter på listen, som centrerer sig om det asiatiske, steak-restauranter, grillrestauranter og meget andet.

- Det er virkelig godt, at man har denne her diversitet nu. Det er ikke så forudsigeligt nu. Alle har en chance for at gøre sig gældende her. Det synes jeg, er positivt, siger han.

/ritzau/