Alt håb er ikke ude for Irma.

I hvert fald ikke, hvis det står til den tidligere direktør Alfred Josefsen, som nu melder sig på banen i et sidste forsøg på at afværge en nedlukning.

Således stiller han sig til rådighed som bestyrelsesformand i en potentiel konstellation, der kan redde dele af den 136 år gamle kæde, fortæller han til TV 2:

»Når jeg sidder og ser på tallene, så er det ikke skræmmende. Så med lidt forskellige tilgangsvinkler, ville det ikke afskrække mig at stille mig i spidsen for noget af det,« lyder det fra Josefsen, som var direktør i Irma fra 1999 og helt frem til 2012.

Lukningen af landets 65 Irma-forretninger blev annonceret tirsdag og sker som led i en større rokade i Coop-koncernen, der blandt andet skal samle Kvickly, SuperBrugsen og Irma i én kæde under navnet Coop.

Josefsen blev bekendt med planerne allerede i november og har siden samarbejdet med kædens nuværende direktør, Jan Larsen, om at forsøge at forhindre det.

Det skal dog gå hurtigt: Efter planen begynder lukningen af Irmas butikker allerede 1. april. Og kæden mangler én meget vigtig ting – nemlig penge.

For at kunne vende skuden, kræver det ifølge Josefsen investorer.

Derudover påpeger han, at Irmas position under Coop både koster på bundlinjen og svækker brandet – en udvikling, der ifølge ham kan vendes, hvis Irma får en mere fritstillet position:

»Profilen og værdierne er blevet udvandet, og det skal man bruge et par år på at genrejse og genskabe, vil jeg tro,« siger han til TV 2.

Før beslutningen om lukning blev offentlig kendt, har Josefsen haft flere møder med Coops direktion om mulige redningsplaner.

Tidligere tirsdag fortalte Josefsen ovenikøbet til Berlingske, at parterne har været i kontakt med en interesseret investor, men at planerne i sidste ende ikke blev til noget.

Coops direktør, Kræn Østergård Nielsen, holder stadig døren åben for et muligt frasalg af Irma, hvis der skulle komme nogen, der vil drive det videre – han er dog skeptisk:

»Nu er vi nået så langt, at jeg har meget svært ved at se, at det skulle være muligt. Men hvis det er muligt, så må vi jo forholde os til nye muligheder. Men vi har altså været relativt grundige i at afsøge muligheder, synes jeg,« siger han til TV 2.

Ifølge mediet har Irma leveret tocifrede millionunderskud i de senere år, og regnskabet for 2022 forventes endnu værre.

Det skræmmer dog ikke Josefsen:

»Jeg tror, at jeg er den eneste nulevende Irma-direktør, der har formået rent faktisk at flytte virksomheden fra et stort underskud til et pænt stort overskud. Jeg tænker, at det er muligt at trække det i en positiv retning igen.«