Erik Lund er tidligere inddrivelseschef og medlem af direktionen af SKAT København. Han har været inkassochef i Københavns Kommune og Helsingør Kommune. Han har arbejdet med at inddrive borgernes gæld til både stat og kommuner siden 1989.

Han er ikke i tvivl om beslutningen om at eftergive borgerne gæld for 5,8 milliarder kroner.

»Det er helt til grin,« siger han uden tøven.

Erik Lund sidder i dag i Folketinget for De Konservative som suppleant for Mette Abildgaard, der er på barsel. Og han skælder uden forbehold ud på sit parti, der har været med til at beslutte at eftergive gælden.

»Det er det rene nonsens, at det er for omkostningstungt at inddrive de penge,« forklarer han.

»For det første er det jo i langt de fleste tilfælde kun dele af gælden, som man har eftergivet. Derfor skal man jo alligevel ind og se på de konkrete sager,« siger han.

Men hvad kunne man så gøre?

»Man kunne jo starte med at sende borgerne en rykkerskrivelse og bede dem betale, hvad de skylder. Det gør man slet ikke. Siden Skat overtog ansvaret for inddrivelse fra kommunerne i 2005, har der stort set ikke været inddrivelser,« forklarer han.

Erik Lund er tidligere borgmester i Allerød og inddrivelseschef for SKAT København.

Erik Lund forklarer, at Skat for et par år siden bad kommunerne om at inddrive boligskat fra borgerne.

»Det havde sejlet i årevis, og enorme summer var slet ikke inddrevet. Da kommunerne fik opgaven sendte de rykkere ud til folk og bad dem betale. Først fik de en betalingsanmodning, så en rykkerskrivelse og til sidst et brev med en advarsel om, at de risikerede, at deres bolig røg på tvangsauktion,« siger Erik Lund og fortsætter:

»I løbet af et halvt års tid havde kommunerne stort set inddrevet alt det, som borgerne skyldte,« siger han og forklarer, at det ikke var borgernes skyld, at de ikke betalte.

»De fik jo ingen opkrævninger. Så var det svært at betale,« siger han.

Erik Lund på talerstolen som suppleant for Mette Abildgaard.

Han er vred på de mange danskeres vegne, som troligt og til tiden har betalt deres gæld.

»Jeg kan godt forstå, at de føler sig snydt. Det kan jeg godt. Der er mange mennesker med lav indkomst, som lovlydigt har betalt deres skat. Og pludselig kan de se, at hvis de havde ventet, så var de sluppet. Det, synes jeg, er en krænkelse af de menneskers retsfølelse,« siger Erik Lund.

»Man sender simpelthen et budskab til borgerne om, at de kan køre gratis med toget og få bøder. De behøver ikke betale. Eller de kan beholde de bøger, som de låner på biblioteket. Hvis deres indkomst er lav nok, så slipper de for at betale,« siger han.

»Det er simpelthen et forkert signal at sende. Det skaber et moralsk forfald,« siger Erik Lund.

Han beklager, at De Konservative var med til at rykke inddrivelsesansvaret for kommunerne og over til Skat i 2005.

Du lægger dig ud med dit eget parti. Tror du ikke du får skæld ud?

»Det gør jeg sikkert. Men jeg ved jo meget om det her. Det ville være hyklerisk af mig bare at lade være med at sige noget,« forklarer Erik Lund.