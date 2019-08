Det ser ikke godt ud for den aarhusianske skak-klub Chess House. Pengene er borte, og så mistænkes den tidligere formand for at have tømt foreningens kasse for et stor beløb.

Selv nægter den tidligere formand, Sven Christensen, at have gjort noget forkert.

Aarhus Stiftstidende opruller i fredagens avis det drama, som udspiller sig i Chess House i disse dage.

Det har sit udspring i en sag fra 2018, hvor Chess House fik offentlig støtte til digital udvikling af et skakprojekt online.

Det var meningen, at skak skulle udbredes i Aarhus Kommune, og den digitale platform skulle bruges til at få flere børn og unge til at interessere sig for spillet.

Og derfor fik Chess House et tilskud fra kommunen på 112.000 kroner. Platformen eksisterer så vidt vides dog ikke endnu, og derfor kan klubben blive tvunget til at tilbagebetale de mange tusinde kroner - noget der formentlig vil koste klubben livet.

»Mig bekendt er der ingen, der har set platformen. Sven Christensen (tidligere formand, red.) siger selv, at den er testet på nogle børn, men at den ikke er i drift lige nu,« fortæller foreningens nye formand Thomas Hauge Vestergård til Stiften.

Han har gennemgået foreningens regnskaber, og her står der, at der er brugt 60.000 kroner på platformen.

Men når Thomas Hauge Vestergård gennemgår kontoudskrifterne hos Chess House, så er der intet i den retning at finde.

Samtidig er der flere steder i foreningens regnskab, som ikke stemmer overens med det regnskab, Aarhus Kommune har fået.

Derfor har Thomas Hauge Vestergård kontaktet kommunen for at gøre dem opmærksomme på det potentielle problem.

Samtidig indgik den tidligere formand Sven Christensen en aftale med bestyrelsen om at give ham provision på 30 procent på alle sponsorater eller støttekroner han kunne få ind - alt sammen med tilbagevirkende kraft, men uden at de andre bestyrelsesmedlemmer på tidspunktet vidste noget om, at han var ved at hente tilskuddet på 112.000 kroner.

Han havde angiveligt heller ikke nævnt, at klubben selv skulle matche 30 procent af tilskuddet fra kommunen.

Over for Stiften benægter Sven Christensen, at der skulle være noget galt.

»Vi fik en bevilling fra Sport og Fritid til aktiviteter for børn herunder skak på nettet. Det er afholdt. Platformen har været i luften. Så sluttede projektet. Planen var, at platformen skulle i gang igen til efteråret, men så er alt gået i stå på grund af kritikken af mig gennem de seneste måneder,« siger han.

Samtidig slår han fast, at han står helt inde for projektet og fortæller, at de to forskellige regnskaber til forening og kommune er to vidt forskellige ting, da kommunens regnskab er for hele projektet, mens klubbens eget udelukkende består af udgifterne til projektet.