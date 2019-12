Efter mere end halvandets års ventetid har Julehjælpen.dk endelig kunnet sætte et punktum i sagen om deres tidligere formand.

Han er ved Retten på Frederiksberg blevet dømt skyldig i dokumentfalsk, mandatsvig og underslæb med hjælpeorganisationens penge.

613.000 kroner blev taget fra samfundets svageste. Dem, som Julehjælpen.dk hvert år hjælper, når højtiden nærmer sig.

»Det er er rigtig, rigtig mange penge,« fortæller nuværende bestyrelsesformand Henrik Hahn-Nissen og fortsætter:

»Med de penge kunne vi have givet 1.200 - måske 1.400 - familier en fuldstændig fantastisk juleaften med mad, gaver og så videre. Det er jo det, der gør det hele så slemt.«

Han og den resterende bestyrelse valgte i første halvår af 2018 at politianmelde den daværende formand.

I slutningen af 2017 havde man nemlig fundet uoverensstemmelser​ i regnskabet, som tydede på, at penge mellem 2014 og 2017 var gået til noget andet, end det de var tiltænkt.

Bestyrelsen fik 10. december i år Retten ved Frederiksbergs ord for, at de havde ret.

Den tidligere formand blev kendt skyldig og idømt et års betinget fængsel samt 200 timers samfundstjeneste.

Henrik Hahn-Nissen er tilfreds med dommen, og at den er faldet, men:

»Personligt - som almindelig lægmand, mener jeg ikke, der findes en hård nok straf, når man tænker på de børn, vi kunne have hjulpet, og de over 100 frivillige, der har knoklet en vis ting ud af et vist sted… Det er svært at finde ordene for det,« siger han.

Selvom der nu er faldet dom i skyldspørgsmålet, er erstatningskravet ikke afgjort. Julehjælpen.dk har sideløbende med straffesagen anlagt et civilt søgsmål herom, og der er i foråret 2020 afsat to retsdage hertil.

Henrik Hahn-Nissen glæder sig, til det er overstået.

»Jeg synes personligt, det er trukket ud i al, al for lang tid,« siger han.

Julehjælpen.dk er en hjælpeorganisation, der siden 2007 har hjulpet de mest trængte henover julen.

Organisationen lever af både private donationer i form af eksempelvis legetøj samt donationer fra virksomheder, der kan hjælpe enten økonomisk eller med pallevarer.

Men selvom sagen om den tidligere formand har kastet en skygge over organisationen, går det fremad med hjælpearbejdet, fortæller Henrik Hahn-Nissen. Han uddyber, at organisationen i år har oplevet rekordhøj goodwill fra private og virksomheder.

»Vi kommer i år ud med det bedste resultat nogensinde,« siger han og konkretiserer:

»Det bedste resultat ville naturligvis være, hvis der ikke var behov for vores hjælp. Men med det sagt har vi aldrig fået så mange donationer ind, og vi har aldrig hjulpet så mange.«

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra den dømte.