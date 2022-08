Lyt til artiklen

»Med meget få ændringer kan du få en god økonomi. Det er super ærgerligt at se folk, der tror, de ikke kan opnå mere og nå deres drømme«.

31-årige Pernille Oldgaard, bedre kendt som Moneymum.dk på Instagram og Facebook, lægger ikke skjul på sin passion for at hjælpe andre med at få styr på deres økonomi.

Kvinden, der er uddannet finansøkonom og indtil for ganske nylig premium-rådgiver og tidligere filialdirektør i Nordea, er nu blevet selvstændig.

Det sker for at dedikere sig livet delvis som influencer, delvis som økonomisk mentor for dem, der synes, at det med økonomi godt kan være lidt bøvlet.

I en tid hvor inflationen buldrer derudaf, mærker Pernille Oldgaard i dén grad interessen for sin spirende forretning.

»Der er en kæmpe efterspørgsel på gode råd. Mange grinede af mig, da jeg startede for to år siden og begyndte at opfordre folk til købe smør, ost og fløde på tilbud og fryse det ned. Dengang følte jeg mig nærig, hvis jeg handlede på tilbud. Men nu har jeg vendt mine tanker: Hvorfor skal jeg snyde mig selv? Dagligvarer er en stor post i budgettet, som man kan spare mange penge på,« siger hun.

Det er dog ikke kun dagligdagsøkonomi, der fylder hos Moneymum. Hun deler også ud af gode råd inden for investering, pension og realkreditlån.

»Mange mangler en rettesnor for, hvad andre normalt bruger af penge hver måned. Jeg er lidt en uformel kilde at gå til, modsat hvis man ringer til banken,« siger Pernille Oldgaard.

90 procent af hendes følgere er kvinder. Så det med, at kvinder ikke gider interessere sig for investeringer og økonomi i det hele taget, passer ikke ind i Moneymums univers.

»Kvinder har i hvert fald en stor interesse lige nu. Og så tror jeg, at corona generelt gjorde, at mange mennesker blev bange for at miste deres job og begyndte at gå mere op i at have styr på deres økonomi,« siger hun.

Hun oplever, at pengesager godt kan være tabubelagt. Det er ikke noget, vi sådan drøfter til familiefester eller i andre sammenhænge i livet – selvom vi burde, mener Moneymum:

»Man fortæller sjældent, hvis man har overtræk, eller om man kan få pengene til at række,« siger Pernille Oldgaard, der med egne ord hjælper folk til »at stoppe op og gøre noget andet, end det de måske ellers ville have gjort«.

»Det er lidt som et vægttabsforløb, hvor jeg kan tage folk i hånden. De fleste får et chok, når de ser et helt års kontoudtog igennem. For eksempel hvis man bruger 10.000 om måneden på dagligvarer, men i virkeligheden kunne nøjes med at bruge 4.000. Det er mange penge, man kunne have sparet årligt,« siger hun.

Den 31-årige kvinde kommer ellers ikke fra en baggrund, hvor økonomi fylder meget. Hun er opvokset i Fredericia som skilsmissebarn i en lille treværelses lejlighed sammen med en mor uden økonomisk sans, som hun selv formulerer det.

»Det er der mange, der ikke har (økonomisk sans, red.). Så jeg har da et kæmpe ønske om at få privatøkonomi på skoleskemaet, så børnene lærer at lægge et budget eller ved, hvad en forskuds- eller årsopgørelse er. Alt for mange unge køber på afbetaling eller ender med et kviklån,« siger Pernille Oldgaard.

I dag er hun mor til to små børn på henholdsvis et og tre år. Netop livet som småbørnsfamilie er noget af det, hun inddrager sine følgere i.

»Det er det tidspunkt i livet, hvor man oplever en turnaround i ens økonomi. Det er nu, man skal have styr på det,« siger hun.

Selv har hun blandt andet delt opslag om, hvorvidt det er en god idé at gifte sig, inden man får børn, og hvad man bør huske i forbindelse med pension, når man går på barsel.

Men selvom det hele måske lyder tjekket, indrømmer Pernille Oldgaard også, at hendes yngre jeg ikke altid har haft styr på pengesagerne:

»Da jeg var 23, købte jeg en BMW til 320.000 kroner, som jeg solgte for 180.000 tre år senere. Det var tre dyre år, og mindre kunne nok have gjort det,« siger hun.

Til gengæld har Moneymum.dk haft succes med at sælge tre forskellige boliger med pænt overskud.

Nu er hun sammen med sin mand ved at få bygget hus i Vordingborg samt ved at skrive en bog og lave podcast med økonomiske tip og trick.

»Det har været min drøm længe at bo tæt på vandet. Det giver ro,« siger hun.

Roen vil hun nu bruge til at opbygge sin forretning yderligere, så hun og følgerne kan opfylde drømme om mere frihed i hverdagen og færre bekymringer om, hvordan pengene skal slå til.