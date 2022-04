Psykisk vold, voldtægter og slag er bare nogle af de frygtelige ting, som tidligere elever på Gravenshoved Kostskole fortæller om.

Og er det sket, som de mere end 100 tidligere elever beretter om i fællesskab, så har kommunen ansvaret.

Det slår advokat Niels Vase fast i sin anden delrapport om skolen, som han offentliggjorde onsdag.

»Det er rigtig dejligt, at vi nu får slået fast, at kommunen bærer ansvaret for skolen, og for de frygtelige ting, vi blev udsat for i vores barndom,« siger tidligere elev og talsmand Rene Viding Christensen.

Rene Vinding Christensen er tidligere elev på Gravenshoved kostskole. Han er talsmand for gruppen af tidligere elever, der har indgivet en klage over kostskolen til Aalborg Kommune. Foto: Foto: Amal Guerdali Vis mere Rene Vinding Christensen er tidligere elev på Gravenshoved kostskole. Han er talsmand for gruppen af tidligere elever, der har indgivet en klage over kostskolen til Aalborg Kommune. Foto: Foto: Amal Guerdali

I rapporten skriver Niels Vase sort på hvidt, at Aalborg Kommune som arbejdsgiver for skolens lærere, bærer ansvaret for, hvis børnene frem til 1991 på nogen måde blev behandlet dårligt.

Rene Vinding Christensen gik selv på skolen fra 1990 til 1991 og fortæller blandt andet om, hvordan han blev slået over nakken, presset ned i gulvet og fik et knæ mast ned i ryggen, til han sagde undskyld.

Andre elever fortæller om lignende episoder, og tilføjer også ekstra til listen. Flere beskriver vold og voldtægt som en del af hverdagen.

Det har nogle af de tidligere elever prøvet at fortælle om i årevis, men uden at blive hørt. Derfor er Rene Vinding Christensen også glad for, at han føler, at de endelig kan komme igennem – og at ansvaret er placeret.

Arkivfoto af Gravenshoved Kostskole. Foto: Foto: Historisk arkiv for Haderslev Kommune Vis mere Arkivfoto af Gravenshoved Kostskole. Foto: Foto: Historisk arkiv for Haderslev Kommune

»Det er en kamp for os, og nogle er knækket på det. Familier er gået i stykker. Og nogle er også kede af de nye konklusioner. Men jeg ser det som et lyspunkt, at det står klart, at kommunen var ansvarlig for skolen,« siger han.

Når nogle er mindre begejstrede, hænger det sammen med, at selvom Niels Vase altså peger en pil mod Aalborg Kommune, kan det ikke siges at være en ‘smoking gun’.

Delrapporten kan nemlig ikke konkludere, hvorvidt overgrebene og volden er fundet sted, og den siger heller ikke, at kommunen var informeret og burde have ageret anderledes dengang.

Til dels fordi en del dokumenter mangler.

Det retter advokaten også kritik af, og skriver »Derudover findes det kritisabelt, at en række dokumenter af betydning for sagen ikke længere kan findes.«

B.T. har tidligere talt med den daværende skolerådmand Inge Nesgaard og rådmand i Socialforvaltningen Henning G. Jensen, som begge siger, at de ikke har hørt om de forhold, eleverne beskriver.

Nuværende skolerådmand Morten Thiessen (K) vil gerne kommentere på rapporten, når han har haft mulighed for at dykke mere ned i de konkrete detaljer.