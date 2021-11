Aalborg Kommune starter en uafhængig undersøgelse af Gravenshoved Kostskole.

Efter flere uger med forfærdelige minder, klager og møder letter det hos Rene Vinding Christensen, der er tidligere elev på skolen og talsmand for de andre tidligere elever, at der sker noget.

»Det er gået meget hurtigt med at få sat det her i gang, og det er jeg faktisk imponeret over,« siger han.

Selv blev Rene Vinding Christensen udsat for blandt andet flere voldsepisoder, mens han gik på skolen.

Psykisk terror, indespærringer, ydmygelser og voldtægter har også ifølge flere tidligere elever været dagligdag på skolen.

Det bliver advokatfirmaet HjulmandKaptain, der skal stå for redegørelsen af disse hændelser.

»Vi er glade for at få redegjort, hvad der egentlig er sket. Vi har altid fået at vide, at vi er løgnere eller problembørn, men nu bliver vi rent faktisk lyttet til og får redegjort tingene,« siger de tidligere elevers talsmand.

HjulmandKaptains kommisorium for undersøgelsen fortæller, at de også vil dykke ned i Aalborg Kommunes muligheder for at yde mere støtte til de tidligere elever, end hvad der først er antaget ud fra den gældende lovgivning.

»Det må være et kæmpe tak til kommunen for at undersøge det og bede nogle af de skarpeste hjerner om at undersøge, om man på nogen måde kan gå ind og se på øget hjælp til de, der har brug for det,« siger Rene Vinding Christensen, men tilføjer:

»Om det lykkes eller ej, ved vi ikke, men hvis Niels Vase (sagens advokat red.) siger, der ikke findes noget at hente, gør der jo nok ikke.«

Og mange usikkerheder er generelt stadig et nødvendigt onde for Rene Vinding Christenen og de andre tidligere elever, selvom der nu sker udvikling i sagen.

Det forudser talsmanden kan blive udfordrende for mange. Der er fortsat ikke blevet placeret et ansvar for hændelserne, hvilket er et af de mest presserende emner for ham.

Derudover kan tidshorisonten for sagen tage pusten fra ham.

»Der kan jo gå to år med det her, og det kan blive opslidende for rigtig mange i denne sag. Nu går vi ind i et marathonløb, hvor alt startede i sprint.«

Undersøgelsen er tredelt og en stor del af advokatfirmaets arbejde bliver at høre og vurdere hver elevs klage.

En lang proces, der er afhængig af mange andre instanser, heriblandt Syd- og Sønderjyllands Politi, som skal færdiggøre deres egen undersøgelse, inden HjulmandKaptain kan komme videre i denne del af undersøgelsen.

»Jeg ved godt, at der er opmærksomhed på, hvordan de tidligere elever kan komme gennem det her på en god måde,« siger Rene Vinding Christensen og hentyder til undersøgelsen af, hvorvidt der gennem kommunen kan ydes ekstra støtte til eleverne.

»Men min bekymring er, at hvis der ikke er alverden at gøre med at hjælpe dem, sidder vi med godt 90 tidligere elever, der har det så hårdt, at de måske ikke kan overskue at sidde med den her sag i et år eller mere.«

»Men det er selvfølgelig vilkårene. Det er bagsiden af medaljen for langt om længe at blive troet på,« afslutter han.