Opholdsstedet Solhaven i Farsø i Nordjylland gik konkurs efter en DR-dokumentar, som førte til anklager om vold mod 11 af opholdsstedets ansatte.

Men alle blev frikendt i retten - og nu lægger DR's daværende nyhedsredaktør Ulrik Haagerup sig fladt ned og undskylder overfor Solhavens tidligere forstander Søren Virenfeldt.

»Jeg er flov over min rolle i det, og jeg beklager og undskylder vores kultur på det tidspunkt, og så synes jeg, det var på tide og relevant at give en undskyldning,« siger Ulrik Haagerup til TV 2 Nord.

Solhaven var Danmarks største opholdssted i 2013, men en DR-dokumentar endte med at smadre Søren Virenfeldts livsværk.

Arkivfoto. Søren Virenfeldt.

Opholdsstedet gik konkurs og over 100 ansatte mistede deres arbejde, efter at politiet i foråret 2013 rejste tiltale mod Virenfeldt og 11 af hans ansatte for fysiske og psykiske overgreb mod de anbragte børn og unge.

For ingen ville efter den negative omtale røre Solhaven med en ildtang.

Men Søren Virenfeldt og hans ansatte blev frikendt i retten i januar 2015, og nu erkender Ulrik Haagerup, som var nyhedsredaktør på DR, mens dokumentaren om opholdsstedet blev lavet, at DR ikke havde dokumentationen i orden.

Han har selv ringet til Søren Virenfeldt og undskyldt sin rolle i sagen - til den tidligere forstanders store overraskelse.

»Jeg er stadigvæk bitter på ham (red. Haagerup) og DR og på de journalister, der har stået for det her. Det er jo godt, at han erkender, at de har lavet noget forkert, men jeg sidder stadigvæk og spekulerer på, hvad JEG kan bruge det til. Der var over 100 arbejdspladser på Solhaven, som nu er tabt og tre familier har fået deres tilværelser smadret af denne sag, så jeg har svært ved at være glad,« siger Søren Virenfeldt til TV 2 Nord.

Der blev afsagt dom i sagen mod de ansatte på opholdsstedet Solhaven ved Retten i Aalborg i 2015. Alle blev frikendt.

Ulrik Haagerup forlod stillingen som DR's nyhedsredaktør i september 2017.

I dag er han direktør på instituttet 'Constructive Institute' på Aarhus Universitet.

Tre af Solhavens tidligere ansatte er i dag så traumatiseret efter sigtelserne for vold, at de ikke i stand til at passe et job.