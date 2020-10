DR-vært Maria Fantino gik for nogle år siden til ledelsen i DR og klagede over en chef, som havde haft krænkende adfærd over for hende.

Først skete der ikke noget, og chefen skiftede til endnu et lederjob hos Gyldendal. Men efter Maria Fantinos sag blev taget op igen i sidste uge, er Gyldendal blevet opmærksom på chefens fortid. Han er nu blevet opsagt.

Det skriver Politiken.

»Foranlediget af omtaler i pressen, som vi fik at vide, drejede sig om ham, var vi forpligtet på at se, om der var et mønster. Vi har ikke fundet noget, der tyder på sexchikane hos os, men vi har af andre grunde valgt at opsige samarbejdet,« siger Gyldendals administrerende direktør, Morten Hesseldahl, der af hensyn til manden ikke ønsker at oplyse den konkrete grund til afskedigelsen.

I forbindelse med Maria Fantinos genfortælling af de krænkelser, som hun blev udsat for, valgte Gyldendal at sætte sin egen undersøgelse i gang.

Og her kom der nye ting frem omkring mandens opførsel, lyder det.

Morten Hesseldahl vil ikke gå i detaljer med, hvad undersøgelsen kastede af sig, men fortæller, at man 'skal kunne samarbejde', når man har en ledende rolle hos Gyldendal.

Det var i DR-podcasten 'Genstart', at Maria Fantino stod frem og fortalte om hændelsen, som fandt sted ved en branchefest for år tilbage, hvor hun endnu var praktikant på DR.

Siden skulle manden have henvendt sig adskillige gange til hende, hvor han blandt andet har truet med en stævning.

Manden ønskede at tale om tingene, forklarede han i sine mail til Maria Fantino.

I 'Genstart' kom det endvidere frem, at man havde fået bekræftet, at der i DR var flere alvorlige sager mod manden.

Den nu tidligere DR- og Gyldendal-chef har ikke ønsket at udtale sig til hverken Politiken eller 'Genstart'.