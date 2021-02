3,3 millioner kroner.

Så stor er den bonus, som den forhenværende chef i Danske Bank Jacob Aarup-Andersen har givet afkald på.

Det fremgår af Danske Banks årsregnskab for 2020, skriver Finans.

Pengene kommer fra et aktieprogram, som Aarup-Andersen var en part af, da han stadig var ansat i banken.

Jacob Aarup-Andersen var ansat i Danske Bank fra 2012 til august 2020.

»Danske Bank er en fantastisk organisation, og jeg så frem til at bidrage til dens fortsatte fremgang. Men nogle gange får man en mulighed, som man ikke kan sige nej til. Jeg vil gerne takke alle mine dygtige og engagerede kolleger i banken. Jeg er sikker på, at de vil blive ved at udvikle banken til fordel for kunderne,« sagde Jacob Aarup-Andersen i forbindelse med sin afsked sidste år.

Siden 2016 og frem til sin afgang var han tilmed en del af direktionen.

I dag er han topchef i ISS.

Trods afkaldet på de 3,3 millioner, nåede Jacob Aarup-Andersen at tjene 7,8 millioner kroner alene for de otte måneder af 2020, hvor han var ansat i banken.

Ifølge Finans havde Danske Bank i alt medarbejderomkostninger for 16,2 milliarder kroner i 2020.