Nej, det var ikke bare noget, der skete i 'gamle dage'.

Sexchikane og seksuelle krænkelser i mediebranchen hører ikke blot fortiden til. Der er stadig kvinder, der bliver krænket på aviser og tv-stationer i Danmark, og det sker også nu om stunder, at der er sager, der bliver dysset ned af ledende medarbejdere.

Sådan lyder det fra en tidligere chef på Ekstra Bladet, som nu reagerer på den seneste tids debat om sexisme i mediebranchen.

Og Thomas Stokholm siger, han ved, hvad han taler om.

Han har nemlig selv været med til at dække over flere sager, fortæller han til Journalisten.

MeToo-debatten i Danmark tog for alvor fart, da tv-værten Sofie Linde under 'Zulu Comedy Galla' for nylig afslørede, at hun som helt ung ansat i Danmarks Radio blev truet til at give en ældre mandlig 'tv-kanon' oralsex under en julefrokost. Gjorde hun ikke det, ville han ødelægge hendes karriere, lød truslen.

Linde afslog, og fra scenen under Award-showet ønskede hun med sin historie at vise yngre kvinder, at man skal sige nej over for sexisme.

Siden er debatten om forholdene for især yngre kvinder i mediebranchen eksploderet.

Siden er debatten om forholdene for især yngre kvinder i mediebranchen eksploderet.

Mere end 1.600 kvindelige journalister har underskrevet en støtteerklæring til Sofie Linde, hvor de tilkendegiver, at de selv i større eller mindre grad har oplevet grænseoverskridende adfærd på deres arbejdspladser.

På den anden side har flere mediechefer understreget, at forholdene er blevet bedre de seneste år. Sexisme er ikke det store problem i dag, lød det eksempelvis i søndagens udgave af 'Presselogen' på TV 2.

Men den slags udtalelser fra bosserne i branchen giver Thomas Stokholm mavepine og kvalme.

Han siger til journalisternes fagblad, at han selv har været med til at dække over sager om sexisme, og at det er hykleri, når mediechefer bliver ved med at gentage, at alting er bedre i dag. Og at sexismen var noget, vi havde i gamle dage.

»Jeg blev megavred over, at man forsøger at tale det ned ved at sige, at det er blevet meget bedre. Det er bullshit – det er fucking bullshit! Der er stadig masser af sexisme i vores branche. Og det er nedværdigende og en hån over for de kvinder, der stiller sig frem nu, at vi bare siger, det er blevet bedre,« siger han til Journalisten.

Stokholm havde forskellige ledende stillinger på Ekstra Bladet frem til 2018. Til sidst var han kreativ chef.

Han fortæller til fagbladet, at han som chef stødte på flere sager om sexisme, som han var med til at dække over.

Et faktum, som han nu står frem og erkender og undskylder.

Chefredaktøren på Ekstra Bladet, Poul Madsen, afviser, at der ikke er blevet handlet på de krænkelsessager, der har været på avisen.

»Jeg kan ikke gå ind i enkeltsager. Men jeg kan sige, at de to gange inden for de seneste år, hvor sager af den her karakter er havnet på mit bord, der har jeg håndteret dem med det samme,« siger Poul Madsen.

Chefredaktøren afviser også, at sager om seksuelle krænkelser bliver talt ned og dækket over på avisen.